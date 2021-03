Risco de compartilhamento de credenciais é reduzido com pontuação para cultura de segurança

TAMPA BAY, Flórida, 30 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, responsável pela maior plataforma de simulações de phishing e treinamentos de conscientização em segurança do mundo, anuncia seu novo white paper. O documento, que estabelece a relação entre cultura de segurança e comportamentos seguros, se chama "How Security Culture Invokes Secure Behavior" (em tradução livre: "Como a cultura de segurança produz comportamentos seguros").

Os argumentos do white paper levam em consideração dados da pesquisa " Cultura de Segurança e Compartilhamento de Credenciais " da KnowBe4. Essa pesquisa indica que a promoção de uma cultura de segurança nas organizações tem consequência direta em práticas mais seguras no dia a dia dos funcionários, como a redução de riscos envolvendo credenciais e até a redução geral do risco organizacional. A pesquisa mostra que existe uma distância de 52 pontos entre os comportamentos considerados ruins e comportamentos considerados seguros. Isso significa que quanto maior o foco na cultura de segurança de uma organização, maior a probabilidade de que os funcionários sigam dicas de segurança e adotem comportamentos mais seguros.

"Por meio dessa pesquisa inovadora, pudemos validar a ligação entre a cultura de segurança e o comportamento seguro", disse Joanna Huisman, vice-presidente sênior de pesquisas e percepções estratégicas da KnowBe4. "Neste documento, descrevemos as ações que as organizações podem realizar para ajudar a desenvolver e melhorar sua cultura de segurança. Essas etapas descrevem maneiras práticas para a construção de uma cultura de segurança sólida em organizações que desejam ser mais seguras em geral."

Este é o estudo mais abrangente quanto à análise do comportamento e da cultura de segurança, com mais de 97.000 funcionários em 1.115 organizações em todo o mundo. A KnowBe4 observou que existe a ligação entre o nível de cultura de segurança em uma organização e a medida do comportamento seguro de seus funcionários.

Para baixar "Como a cultura de segurança produz comportamentos seguros" em inglês, visite https://info.knowbe4.com/wp-how-security-culture-invokes-secure-behavior.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 é responsável pela maior plataforma de treinamento e conscientização em segurança e simulações de phishing do mundo. O KMSAT (Kevin Mitnick Security Awareness Training) é usado por mais de 37.000 organizações em todos os continentes. A empresa foi fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman e sua missão é ajudar outras organizações a abordar o elemento humano da segurança através de uma nova visão pedagógica para a proteção de dados. Kevin Mitnick, o hacker mais famoso nos anos 1990, é Chief Hacking Officer da KnowBe4. O especialista em segurança cibernética ajudou a projetar a plataforma e os principais treinamentos da KnowBe4 com base em suas táticas de engenharia social bem documentadas. Milhares de organizações confiam na KnowBe4 para mobilizar seus colaboradores como a principal linha de defesa.

