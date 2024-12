Risen Energy est reconnue pour son excellence en matière d'action climatique dans le référentiel des pratiques de développement durable 2024

NINGBO, Chine, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd, un acteur de premier plan dans le secteur des énergies renouvelables, a été distingué pour ses efforts en matière d'action climatique, en obtenant une place dans le référentiel 2024 des pratiques remarquables en matière de développement durable pour les sociétés cotées en bourse. Cette reconnaissance, administrée par l'Association chinoise des entreprises publiques (CAPCO), marque la quatrième année consécutive de l'initiative visant à promouvoir et à mettre en évidence les pratiques durables parmi les entreprises cotées en bourse.

Risen Energy a pour mission d'associer l'innovation technologique et les pratiques écologiques, à faible émission de carbone, afin de relever les défis actuels en matière de changement climatique et d'environnement. L'entreprise ne se contente pas d'inscrire le changement climatique parmi ses priorités, elle a également mis en place une structure de gouvernance à trois niveaux, composée du conseil d'administration, du bureau de la stratégie et du développement durable et du groupe de travail sur les questions spéciales. Ce cadre est conçu pour faire progresser de manière globale la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise en matière de changement climatique.

Risen Energy a effectué des progrès considérables en recherche et développement et dans la production de produits d'énergie verte. Les phénomènes météorologiques extrêmes devenant plus fréquents et les défis du changement climatique mondial s'accentuant, la demande de modules photovoltaïques (PV) hautement efficaces et fiables a explosé. L'entreprise s'est concentrée sur la technologie de l'hétérojonction (HJT), en innovant continuellement pour augmenter la puissance et l'efficacité de conversion de ses modules HJT. Ces efforts ont permis à Risen Energy de consolider sa position de leader sur le marché mondial de l'énergie photovoltaïque en termes de performance globale des produits. En outre, l'entreprise développe également des produits photovoltaïques de nouvelle génération basés sur la technologie HJT, dans le but de contribuer encore davantage à la lutte contre le changement climatique mondial.