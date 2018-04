Risen Energy, fabricant chinois de modules photovoltaïques, a été nommé l'une des meilleures marques de modules PV au monde en 2018 par EuPD Research

Le cabinet EuPD Research, bien connu dans le monde entier pour les informations commerciales de précision qu'il apporte au secteur des entreprises durables, est devenu le baromètre de l'industrie photovoltaïque mondiale. En s'appuyant sur son étude exhaustive et approfondie des entreprises spécialisées en produits photovoltaïques et des utilisateurs finaux à l'échelle planétaire, EuPD Research a classé les marques de modules PV du monde entier, parmi lesquelles Risen Energy se distingue par la très grande qualité de ses modules et la satisfaction générale de ses clients.

Risen Energy attribue la très grande qualité de ses modules au contrôle strict qu'elle exerce sur chaque détail tout au long du processus de fabrication, et qui s'ajoute à son innovation continue dans les technologies de pointe, élément fondamental de la compétitivité de l'entreprise, qui l'a aidée à marquer sa présence sur les marchés internationaux.

Dotée de fortes capacités de recherche et de développement technologiques et de grandes compétences d'exploitation, Risen Energy n'a eu de cesse d'obtenir d'excellents résultats sur les marchés internationaux de produits photovoltaïques au cours des années écoulées. Soulignons que l'entreprise vient de se classer parmi les meilleures entreprises PV du globe en termes de financement dans le Triathlon Competitiveness Report of PV Enterprises Worldwide 2017 (rapport sur la compétitivité du « triathlon » des entreprises PV à l'échelle mondiale), publié par le grand fournisseur d'informations PHOTON Consulting.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd