Risen Energy met en œuvre des initiatives de logistique et de transport écologiques pour la Journée mondiale du transport durable 2024

NINGBO, Chine, 26 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Risen Energy, l'une des principales entreprises mondiales de l'industrie photovoltaïque, a mis en œuvre une initiative de transport durable au cours de l'année dernière grâce à une série de mesures de pointe qui promeuvent la logistique et la transformation vertes dans le but de réduire son impact sur l'environnement et de contribuer au développement durable à l'échelle mondiale. L'entreprise répond à une résolution, adoptée en 2023 par l'Assemblée générale des Nations unies, qui désigne le 26 novembre comme Journée mondiale du transport durable, soulignant qu'un avenir meilleur dépend de systèmes de transport plus propres et plus écologiques.

Assurer le transport écologique des produits pour renforcer la confiance des clients

Le transport des modules photovoltaïques est souvent confronté à de nombreux défis, notamment les conditions météorologiques défavorables, l'état du véhicule et les subtilités du chargement et du déchargement. Risen Energy donne la priorité à la qualité et à la sécurité tout au long du processus de transport, y compris pendant le chargement et le déchargement, où les opérateurs de chariots élévateurs ont pour instruction de respecter les distances, les angles et la répartition du poids appropriés afin d'éviter les dommages. Pendant le transport, des mesures telles que la fixation des marchandises à l'aide de sangles et l'utilisation de couvertures imperméables permettent de protéger l'emballage de l'humidité ou des dommages, garantissant ainsi que les modules photovoltaïques sont livrés en toute sécurité aux clients.

Des options de transport multimodal de pointe pour réduire l'impact sur l'environnement

Risen Energy soutient le transport vert en encourageant les options de transport multimodal, telles que les systèmes rail-route, grâce à une infrastructure de transport optimisée. Par rapport au transport routier traditionnel, le transport rail-route réduit les émissions de carbone, la consommation d'énergie et les coûts de transport. Il réduit également le bruit et la pollution de l'air, soulignant les avantages d'un transport respectueux de l'environnement tout en réduisant son impact global sur l'environnement.