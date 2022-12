Risen Energy powiększa swoją ofertę produktów z certyfikatami BIS

NINGBO, Chiny, 16 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd. czołowy międzynarodowy producent rozwiązań fotowoltaicznych o wysokich parametrach technicznych w ostatnim czasie uzyskał certyfikat BIS dla swojej serii ultrawydajnych modułów fotowoltaicznych TITAN 132, co daje użytkownikom końcowym dalsze możliwości istotnego obniżenia swoich uśrednionych kosztów wytworzenia energii (LCOE).

BIS to krajowy organ normalizacyjny w Indiach założony na mocy ustawy BIS z 2016 r. w zakresie harmonijnego rozwoju działań związanych ze standaryzacją, oznaczaniem i certyfikacją jakości towarów. Certyfikat BIS wydany przez Biuro Norm Indyjskich (BIS) jest gwarantem jakości, bezpieczeństwa i niezawodności produktów zgodnie z normami indyjskimi (IS).

Bazując na swojej wcześnie wypracowanej przewadze w dziedzinie uzyskiwania certyfikatów BIS w 2018 r. Risen Energy zapewnił rozwiązania dla lokalnych niezależnych producentów energii, deweloperów, wykonawców w modelu EPC i inwestorów. Dodanie serii TITAN 132 do portfolio produktów z certyfikatem BIS zwiększa potencjał penetracji indyjskiego rynku produktów fotowoltaicznych.

Odnosząc się do tego osiągnięcia, B. Veerraju Chaudary, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu (CSMO) firmy Risen Energy, powiedział: „Risen Energy silnie angażuje się w badania i rozwój oraz masową produkcję modułów fotowoltaicznych o wysokiej wydajności. Uzyskanie certyfikatów BIS dla ultrawydajnych bifacjalnych i monofacjalnych modułów fotowoltaicznych z serii TITAN 132 jest dla nas dużym krokiem milowym. Nie możemy się doczekać, aby zapewnić klientom w Indiach wydajne produkty i najlepsze w swojej klasie usługi oraz dalej promować rozwój i zastosowanie energetyki odnawialnej w tym kraju".

Risen Energy od ponad dwóch dekad daje światu najwyższej jakości opłacalne moduły fotowoltaiczne. Od czasu swojej premiery generujące więcej mocy i obdarzone wyższą wydajnością produkty z serii Titan spotkały się z dużym zainteresowaniem na globalnych rynkach. Zastosowanie takich pionierskich technologii jak multi-grid non-destructive sectioning (wielosieciowe, niedestrukcyjne dzielenie na sekcje), half-cut packaging (pakowanie ogniw przeciętych na pół) i high-density encapsulation (enkapsulacja o wysokiej gęstości) itd. pozwalają serii TITAN 132 na osiągnięcie doskonałych parametrów, przy jednoczesnej redukcji kosztów utrzymania równowagi systemu w dzisiejszym problematycznym otoczeniu podatkowym. Wysoka wydajność z pokryciem zapotrzebowania na moc do 670 Wp sprawia, że seria TITAN jest prawdziwą gwiazdą w każdym obszarze i parametrze. Dodatkowo zróżnicowany i elastyczny design serii TITAN można dostosować do rozwiązań w różnych projektach przemysłowych, komercyjnych i realizowanych na skalę użytkową.

Risen Energy

Risen Energy to czołowy międzynarodowy producent rozwiązań fotowoltaicznych o wysokich parametrach technicznych i dostawca kompleksowych rozwiązań biznesowych w dziedzinie wytwarzania energii elektrycznej. Spółka powstała w 1986 r., a od 2010 r. jest notowana na giełdzie, tworząc wartość dla klientów z całego świata i zyskując znaczący udział w rynku w ponad 50 krajach. Kompleksowe rozwiązania biznesowe Risen w dziedzinie fotowoltaiki, zaliczające się do najefektywniejszych i najbardziej ekonomicznych w branży, bazują na innowacjach technologiczno-handlowych, popartych doskonałą jakością i wsparciem klienta. Obecność spółki na miejscowym rynku i wysoka wiarygodność kredytowa sprawiają, że ma ona możliwości budowania z zaangażowaniem strategicznej, obustronnie korzystnej współpracy z partnerami, wspólnie czerpiąc korzyści ze stale rosnącej wartości ekologicznej energii. Więcej informacji na stronie internetowej: www.risenenergy.com.

