Risen Energy se classe parmi les 5 % des meilleurs scores ESG mondiaux selon S&P Global

NINGBO, Chine, 28 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Risen Energy a le plaisir d'annoncer que la société a obtenu un score ESG de 65 de la part de S&P Global, surperformant 95 % de l'industrie mondiale des semi-conducteurs. Cette réussite souligne l'engagement profond de Risen Energy en faveur de la gestion de l'environnement, de la responsabilité sociale et de l'excellence en matière de gouvernance, le positionnant en tant que leader de la transformation verte du marché photovoltaïque mondial.

Le classement par centile ESG a fait un bond de 42 % d'une année à l'autre, avec une amélioration du score de 41 points, ce qui représente une amélioration transformatrice.

Risen Energy a amélioré son système de gestion et son cadre politique en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG), renforçant ainsi la planification stratégique et la prise de décision au niveau de la direction. Ce développement marque une étape importante dans l'engagement continu de l'entreprise en faveur de la gouvernance du développement durable, en s'appuyant sur les fondements établis par la création de son comité et de son bureau de la stratégie et du développement durable. En outre, l'entreprise a mis en place trois groupes d'experts visant à renforcer la transparence de la gouvernance et l'efficacité des pratiques de gestion systématiques.

L'entreprise a fait ses preuves en ce qui concerne les indicateurs de performance clés, notamment les investissements dans la protection de l'environnement, l'utilisation d'énergies renouvelables et la satisfaction des clients, ce qui témoigne de la mise en œuvre réussie d'une stratégie globale de développement durable.

En se tournant vers l'avenir, Risen Energy s'engage résolument à approfondir ses initiatives ESG et à contribuer aux efforts de développement durable à l'échelle mondiale, en s'efforçant de parvenir à une coexistence équilibrée entre l'humanité et le monde naturel.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2534394/image_810906_22450629.jpg