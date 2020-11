Ritesh Pai se junta à TerraPay como vice-presidente sênior de soluções de produtos de pagamento

HAIA, Holanda, 2 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Em um movimento estratégico para fortalecer os negócios de Soluções de Pagamento, a TerraPay, uma empresa global de infraestrutura de pagamentos, anunciou hoje a nomeação de Ritesh Pai como vice-presidente sênior de Soluções de Produtos de Pagamento. A TerraPay é líder no fornecimento de pagamentos em tempo real transfronteiriços seguros e transparentes por meio da interoperabilidade digital em diversos instrumentos financeiros, como carteiras móveis e contas bancárias.

Com o florescimento do ecossistema de pagamentos digitais, há a oportunidade de aumentar a movimentação de fundos entre as fronteiras para acelerar ainda mais as transações de pagamento, permitindo uma conexão mais profunda com os consumidores e aumentando o crescimento e o desenvolvimento do setor. De acordo com o relatório de pesquisa da MarketsandMarkets, estima-se que o mercado de pagamento digital global cresça de US$ 79,3 bilhões em 2020 para US$ 154,1 bilhões em 2025, a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 14,2%. Regiões como Oriente Médio, África, Japão e Coreia do Sul apresentam um potencial imenso. Um número impressionante de 36%* dos compradores globais on-line que preferem pagar com e-wallets em comparação com as formas de pagamento tradicionais reflete uma forte mudança para economias sem dinheiro.

Essa tendência crescente no comportamento do consumidor precisa ser impulsionada ainda mais, conforme testemunhado por iniciativas mundiais para promover pagamentos digitais, aumento da proliferação de smartphones e penetração da Internet. No entanto, ainda existem muitas geografias que continuam a ter uma grande porcentagem da população sem acesso aos principais serviços financeiros. O esforço da TerraPay é garantir que as Soluções de Pagamento alcancem o menor denominador comum em todas as geografias.

Ao ingressar na TerraPay, Ritesh liderará a divisão de Soluções de Pagamento, na gestão de parcerias estratégicas e projetos especiais. Ele desempenhará um papel integral na concepção e desenvolvimento da infraestrutura de processamento de pagamentos à prova de futuro da empresa, conectando parceiros globais com a conexão um-para-muitos da TerraPay, a preços acessíveis.

Ritesh teve uma carreira ilustre de mais de duas décadas no domínio de sistemas de varejo, banco digital e pagamentos. Ele ingressou na TerraPay após sua última função como presidente sênior de grupo e diretor digital do Yes Bank, onde liderou a estratégia digital do banco.

Antes do Yes Bank, Ritesh trabalhou em alguns dos principais bancos privados, conduzindo seu portfólio de canais digitais, como HDFC Bank, Kotak Mahindra e RBL Bank, além de marcas proeminentes como Ratnakar Bank, REV Asia Pacific e Fidelity National Information Systems.

Dando as boas-vindas a Ritesh à TerraPay, Ambar Sur, fundador e CEO, comentou: "O rico conhecimento e experiência de Ritesh no domínio de pagamentos digitais com sua abordagem altamente orientada para resultados o torna fundamental em nossa Soluções. Estou confiante de que sua liderança inovadora e estratégica o fará guiar a TerraPay para traçar novas ondas em soluções de pagamento digital nos mercados globais, permitindo uma transformação na aceitação sem dinheiro, internacionalmente. Desejo a ele tudo de bom."

Ritesh Pai no momento de sua nomeação, disse: "A evolução da indústria de pagamentos continua a ser impulsionada por mudanças na tecnologia e no comportamento do cliente. Nossa visão é capacitar todas as regiões - as desenvolvidas e as mal atendidas - com soluções financeiras que lhes permitam Enviar, Gastar, Gerenciar e Crescer, oferecendo propostas que são orientadas para resultados. Estou ansioso para iniciar a minha jornada na TerraPay e impulsionar esta iniciativa."

