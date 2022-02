RITZ® Brand lanza su primera campaña hispana para celebrar y destacar la diversidad de la comunidad

EAST HANOVER, Nueva Jersey, 3 de febrero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, la marca RITZ, la galleta salada favorita de los Estados Unidos y la galleta salada líder entre los que gustan de los bocadillos*, anuncia el lanzamiento de su primera campaña específica para los hispanos de los Estados Unidos titulada "Mixing Up Lo Nuestro" o "Mixing Up Our Thing". La campaña incluye un comercial de televisión (TVC), desarrollado por The Martin Agency, así como contenido de recetas seleccionado que celebra la cultura acogedora, las tradiciones familiares y la diversidad dentro de la comunidad hispana de los Estados Unidos. El reguetonero colombiano Manuel Turizo compuso la melodía e interpreta la canción que es parte de la campaña. Esta nueva campaña es una continuación de la plataforma "A Taste of Welcome" de RITZ, que se lanzó en el 2020 y se desarrolló para destacar las voces e historias de aquellos que pueden sentirse marginados, y para hacer del mundo un lugar más acogedor.