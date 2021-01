RiverMeadow devient la seule entreprise de migration vers le cloud à offrir une prise en charge de la plate-forme pour Google Cloud et GCVE afin d'accélérer l'embarquement dans le cloud

LOS GATOS, Californie, 13 janvier 2021 /PRNewswire/ -- RiverMeadow Software Inc. , un des principaux fournisseurs de services de migration vers le cloud et de capacité de plate-forme de migration , a annoncé aujourd'hui la prise en charge de la plate-forme pour les migrations vers Google Cloud . Cela fait désormais de RiverMeadow la seule plateforme de migration vers le cloud à prendre en charge les migrations automatisées vers Google Cloud et le moteur VMware de Google Cloud (GCVE).

La plate-forme de migration offre une riche suite de fonctionnalités et de capacités pour aider les clients à planifier, gérer et exécuter leurs projets de migration plus rapidement, plus économiquement et avec moins de risques que toute autre plate-forme de migration du marché.

Les principaux avantages sont les suivants :

Flexibilité du déploiement : SaaS public, SaaS privé ou installé derrière les pare-feu des clients (sur site ou dans le cloud)

SaaS public, SaaS privé ou installé derrière les pare-feu des clients (sur site ou dans le cloud) Facilité de déploiement : Exigences minimales ; entièrement automatisé ; être opérationnel en moins d'une heure, quel que soit le modèle de déploiement de la migration

Exigences minimales ; entièrement automatisé ; être opérationnel en moins d'une heure, quel que soit le modèle de déploiement de la migration Flexibilité des types de migration : Agent ou sans agent ; transferts par blocs ou par fichiers ; migration Delta-Sync et données uniquement

Agent ou sans agent ; transferts par blocs ou par fichiers ; migration Delta-Sync et données uniquement Vitesse : Les vitesses de transfert les plus élevées du marché

Les vitesses de transfert les plus élevées du marché Support Multi Cloud : Possibilité de prendre en charge les migrations vers Google Cloud ou GCVE avec une console unique

Possibilité de prendre en charge les migrations vers Google Cloud ou GCVE avec une console unique Migrations en direct : Pas de temps d'arrêt nécessaire ; l'acceptation par les utilisateurs teste vos applications de manière isolée dans Google Cloud ou le GCVE avant le transfert

Pas de temps d'arrêt nécessaire ; l'acceptation par les utilisateurs teste vos applications de manière isolée dans Google Cloud ou le GCVE avant le transfert Capacités avancées :

Capacité de mise à niveau automatisée du système d'exploitation en place pour les distributions Windows Server et Linux afin de vous aider à rembourser vos dettes techniques dans le cadre d'une migration vers Google Cloud ou GCVE en une seule étape automatisée



Script post-migration pour automatiser les tâches de préparation opérationnelle telles que l'ajout ou la suppression de logiciels et d'agents



Migrer en CSV afin d'ingérer rapidement les données provenant d'outils de découverte tiers et de dimensionnement du cloud en vue d'une planification et d'une exécution de la migration qui soient exploitables

« Nous avons constaté une augmentation de la demande et des demandes des clients pour que notre plate-forme leader du marché soit étendue à Google Cloud », a déclaré Jim Jordan, président et directeur général de RiverMeadow. « Le message était cohérent autour du manque d'options de plates-formes de migration, des capacités inadéquates et de la complexité des outils existants. Nous pensons que nous avons relevé ces défis. »

RiverMeadow a récemment été accélérée pour obtenir le statut de partenaire Google Premier et a récemment reçu le prix de compétence VMware en tant qu'expertise de service ce qui témoigne de la grande expertise de l'entreprise dans le domaine.

À propos de RiverMeadow Software Inc .

RiverMeadow propose une large gamme de services et de produits de migration multi-cloud à prix fixe pour réduire considérablement le temps, le coût et les risques liés au déplacement des charges de travail physiques, virtuelles et basées sur le cloud vers et entre les clouds publics ou privés.

