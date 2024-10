Riverside élargit le groupe Dastex avec l'acquisition de pure11

Ce troisième achat renforce le portefeuille de produits et la présence sur le marché dans la région DACH

CLEVELAND, 2 octobre 2024 /PRNewswire/ -- The Riverside Company (Riverside), une société d'investissement mondiale axée sur les petites entreprises du marché intermédiaire, a annoncé qu'un fonds européen affilié a signé un accord définitif pour acheter à ses fondateurs pure11 GmbH (pure11), un distributeur allemand de consommables pour les salles blanches et autres environnements contrôlés. Cet investissement est le troisième en 16 mois pour la société de portefeuille de Riverside, Dastex Group GmbH (Dastex), spécialisée dans la distribution de vêtements et de consommables pour salles blanches en Europe. La clôture de l'opération est soumise aux approbations habituelles des autorités réglementaires compétentes.

Fondée en 2007, pure11 propose, par le biais de la distribution de marques tierces et de sa marque propre CELOS®, un éventail important de produits, y compris des gants, des lingettes, des vêtements jetables et des écouvillons. L'entreprise, dont le siège se trouve à Grünwald, en Allemagne, dessert principalement des clients des secteurs de la pharmacie et des semi-conducteurs, mais aussi du verre optique, de l'automobile et des pharmacies.

Damien Gaudin, associé chez Riverside Europe, qui a dirigé l'opération, a commenté l'opération : « Avec pure11, Dastex poursuit sa stratégie d'expansion en Europe, en acquérant un acteur indépendant de taille dans le domaine des consommables pour salles blanches dans la région DACH. L'entreprise a établi une solide présence sur le marché grâce à sa force de vente commerciale expérimentée et à ses partenaires de distribution stratégiques. Cette réussite est renforcée par le maintien de liens étroits avec les fournisseurs et la mise à profit de sa solide expertise technique. En plus de renforcer le positionnement de Dastex sur le marché dans la région DACH, l'ajout de pure11 améliorera encore l'offre de produits du groupe, diversifiera l'exposition au marché final et permettra à Dastex d'intégrer une solide équipe de direction en place chez pure11. »

Julian Kropp, propriétaire et directeur général de pure11, a ajouté : « Je suis particulièrement fier de la réussite de l'équipe pure11 au cours des dernières années. La combinaison stratégique avec Dastex est la bonne décision pour pure11, qui nous permettra d'atteindre des objectifs de croissance ambitieux encore plus rapidement en tirant parti des forces combinées de deux entreprises de premier plan. Toute l'équipe de direction et moi-même sommes enthousiastes à l'idée d'entamer le prochain chapitre, car il ne pourrait y avoir de meilleur partenaire partageant nos valeurs d'engagement fort, d'excellence dans les services et d'innovation dans les produits. Nous sommes convaincus que nos clients, nos fournisseurs et nos employés seront les grands gagnants de ce nouveau partenariat ».

Linda Vereycken, PDG de Dastex, a ajouté : « Avec le reste de notre équipe de direction, je suis ravie d'annoncer l'acquisition stratégique de pure11, qui promet des avantages mutuels et une croissance pour le groupe. Pure11 a rapidement renforcé sa position sur le marché en Allemagne et dans les pays voisins. L'acquisition de pure11 consolide les forces de deux entreprises complémentaires, améliorant ainsi notre expertise et nos services en matière de salles blanches. Cette décision constitue une étape importante dans l'établissement de notre position en tant que l'un des principaux spécialistes des salles blanches dans l'UE, avec pour objectif de devenir le partenaire le plus fiable pour nos clients. Cette acquisition souligne la capacité de Dastex à identifier les opportunités qui correspondent à nos valeurs, à notre vision et à notre stratégie d'expansion en Europe ».

Riverside a acheté Dastex, et sa première acquisition Vita Verita, à la mi-2023. Poursuivant sa stratégie d'achat et de développement, la société a ajouté AET, un acteur indépendant de premier plan en Norvège, en avril 2024. L'acquisition de pure11 marque une nouvelle étape dans la mise en place d'une plateforme européenne de premier plan dans le domaine du contrôle de la contamination des salles blanches, bien positionnée pour croître de manière organique et par le biais d'acquisitions. Dastex est au service de l'industrie des salles blanches, un secteur résilient et en pleine croissance, qui aide les clients des secteurs des produits pharmaceutiques, des sciences de la vie, des semi-conducteurs et d'autres industries de haute technologie à respecter des normes de qualité et de réglementation de plus en plus strictes.

Maxime Meulemeester et Nicola Tomaschko, vice-présidents, Sebastiaan Pauwels, associé principal, et Peter Parmentier, conseiller juridique principal, ont travaillé avec M. Gaudin sur l'opération pour Riverside.

À propos de la société Riverside

The Riverside Company est une société d'investissement internationale dont l'objectif est d'être l'une des principales sociétés de capital-investissement et d'offrir des options de capital flexible aux propriétaires d'entreprises et aux employés des sociétés de portefeuille dans le segment inférieur du marché intermédiaire, en cherchant à alimenter une croissance transformatrice et à créer une valeur durable. Depuis sa création en 1988, Riverside a réalisé plus de 1 000 investissements. Les portefeuilles internationaux de capital-investissement et de capital flexible de la société comprennent plus de 140 entreprises.

Riverside Europe fait partie intégrante du vaste réseau mondial de Riverside et est actif en Europe depuis 1989. Riverside estime qu'une présence véritablement mondiale permet de connaître les conditions, la culture et les pratiques commerciales locales, ce qui fait des membres de l'équipe de meilleurs partenaires commerciaux. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.riversidecompany.com.

