Rivulis y Jain Irrigation's International Irrigation Business se fusionan para crear un líder mundial en riego y clima

- La entidad combinada facilitará una cobertura de mercado sin precedentes, permitiendo a los productores y socios comerciales a nivel mundial beneficiarse de una amplia oferta de productos y soluciones, incluyendo servicios de agricultura digital

- La empresa fusionada se llamará Rivulis (en alianza con Jain International), y estará dirigida por el actual CEO de Rivulis, Richard Klapholz, con doble sede en Singapur e Israel

- La empresa de inversión global Temasek adquirió previamente una participación mayoritaria en Rivulis en diciembre de 2020 y asumió la propiedad total en marzo de 2022

SINGAPUR, KFAR SABA, Israel y JALGAON, India , 28 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Rivulis Pte. Ltd. ("Rivulis") y Jain Irrigation Systems Limited ("Jain Irrigation") se complacen en anunciar que han llegado a acuerdos definitivos de transacción en virtud de los cuales Rivulis adquirirá múltiples filiales en el extranjero que consisten en el Negocio de Riego Internacional ("IIB" sus siglas en inglés) de Jain Irrigation. La contraprestación de la transacción es una combinación de efectivo y acciones. Jain Irrigation recibirá acciones que comprenden el 22% de participación en Rivulis, la sociedad de cartera del grupo ampliado (la "Compañía"), y dinero en efectivo para la financiación de las emisiones de deuda del IIB y de los bonos emitidos por Jain International Trading B.V. (la "Transacción"), para crear un líder en clima y riego a nivel mundial. Temasek, una empresa de inversión global con sede en Singapur, se convertirá en el accionista mayoritario de la Compañía con una participación del 78%. La transacción está sujeta a las aprobaciones reglamentarias necesarias y a otras condiciones de cierre habituales.

La empresa refleja la visión tanto de Rivulis como de Jain Irrigation en la construcción de una empresa duradera y guiada por un propósito que encabezará la transformación del riego agrícola. La empresa liderará la adopción masiva de soluciones de riego modernas y de la agricultura digital por parte de los productores y socios comerciales a nivel mundial a través de su focalización en la accesibilidad, la innovación y la sostenibilidad.

Con esta fusión, la Compañía será:

Impulsada por los clientes: La empresa tendrá una cobertura de mercado sin precedentes, con 25 fábricas y 3.300 empleados en seis continentes y 35 países. La empresa seguirá apoyando plenamente las marcas en las que los agricultores y socios comerciales confían temporada tras temporada: Rivulis, Jain, NaanDanJain y Eurodrip.

La empresa tendrá una cobertura de mercado sin precedentes, con 25 fábricas y 3.300 empleados en seis continentes y 35 países. La empresa seguirá apoyando plenamente las marcas en las que los agricultores y socios comerciales confían temporada tras temporada: Rivulis, Jain, NaanDanJain y Eurodrip. Impulsada por la innovación: Los productores y socios comerciales se beneficiarán de una amplia oferta de productos y soluciones, compuesta por marcas de confianza del sector como D5000 PC, Amnon, T-Tape, Chapin, Ro-Drip, Top, Excel, Compact, 5035 y Mamkad. Ocho décadas de I+D e ingeniería de productos se combinarán en un motor de innovación perpetua, que abordará las necesidades actuales y futuras de los cultivadores de todo el mundo

Los productores y socios comerciales se beneficiarán de una amplia oferta de productos y soluciones, compuesta por marcas de confianza del sector como D5000 PC, Amnon, T-Tape, Chapin, Ro-Drip, Top, Excel, Compact, 5035 y Mamkad. Ocho décadas de I+D e ingeniería de productos se combinarán en un motor de innovación perpetua, que abordará las necesidades actuales y futuras de los cultivadores de todo el mundo Impulsada por la tecnología digital: Con servicios de agricultura digital como Jain Logic, Manna y ReelView, la empresa está preparada para convertirse en un sólido proveedor de soluciones de ag-tech con la mayor cobertura del mercado. A través de su amplia oferta de agricultura digital, los agricultores podrán ajustar sus operaciones de riego en tiempo real, a la vez que aumentan los rendimientos y reducen los insumos agrícolas, lo que se traduce en una mejora de los medios de vida y la salvaguardia de sus tierras.

Con servicios de agricultura digital como Jain Logic, Manna y ReelView, la empresa está preparada para convertirse en un sólido proveedor de soluciones de ag-tech con la mayor cobertura del mercado. A través de su amplia oferta de agricultura digital, los agricultores podrán ajustar sus operaciones de riego en tiempo real, a la vez que aumentan los rendimientos y reducen los insumos agrícolas, lo que se traduce en una mejora de los medios de vida y la salvaguardia de sus tierras. Impulsada por la sostenibilidad: Más allá de los beneficios conocidos del riego por goteo en cuanto a la conservación del agua y la protección del suelo, la empresa continuará su propósito dirigido al camino de sostenibilidad (ESG). Tras la finalización de la transacción, la empresa se comprometerá a alcanzar objetivos tangibles en materia de emisiones de carbono y lanzará su programa global para ayudar a los agricultores y socios comerciales a reducir sus emisiones de carbono y aumentar su captura de carbono. El objetivo de la empresa no es sólo hacer accesible el riego por goteo a los agricultores y alimentar al planeta, sino también permitir un futuro más sostenible y resiliente al clima para todos.

La empresa tendrá doble sede en Singapur e Israel y seguirá llamándose Rivulis Pte. Ltd. A efectos de marca corporativa, la empresa se representará como "Rivulis (en alianza con Jain International)". Richard Klapholz, el actual CEO de Rivulis, seguirá dirigiendo la empresa. Se espera que los principales asociados del IIB sigan desempeñando funciones de liderazgo en la empresa. Jain Irrigation también será un proveedor de productos de riego fabricados en la India para la Compañía, para sus mercados internacionales fuera de dicho país.

Anil Jain, Director General de Jain Irrigation, comentó: "Los negocios internacionales de Jain Irrigation son la amalgama de empresas pioneras y vanguardistas que se unieron a lo largo de un periodo bajo el liderazgo de Jain Irrigation, ya sea NaanDan, el inventor original del aspersor, o Chapin Watermatics, que lideró la tecnología exclusiva de cintas. Anticipamos que la fusión con Rivulis creará un actor líder en el mundo, idealmente situado para servir a su base global de clientes gracias a su huella geográfica, a la amplitud de su oferta, así como a su profundidad tecnológica y a su experiencia en riego por goteo. Esto nos permitirá abordar los retos del cambio climático y la seguridad alimentaria con soluciones sostenibles e implementar la transferencia de conocimientos críticos para la eficiencia del agua y la productividad de los agricultores. La entidad combinada tendrá una presencia verdaderamente global en todos los mercados de riego relevantes, lo que permitirá un crecimiento estratégico y una innovación que impulsará la amplia visión de Jain Irrigation de llegar a más agricultores pequeños y grandes mediante la creación de valor compartido. Esperamos que esta relación a largo plazo, que incrementa el valor, cree un impacto positivo significativo en el ecosistema agrícola y alimentario".

Richard Klapholz, CEO de Rivulis, añadió: "Estamos encantados de que ambas empresas unan sus fuerzas para responder mejor a las crecientes necesidades de los mercados de riego de todo el mundo. A la vez que nos beneficiamos de importantes economías de escala operativa y de una base de empleados dedicada y diversa, nos aseguraremos de que todos los compromisos con nuestra comunidad de agricultores y con nuestros socios comerciales combinados se mantengan y se refuercen aún más. Nuestro objetivo es garantizar que todos nuestros clientes sigan teniendo éxito y se beneficien de una oferta más amplia, de marcas líderes en el sector, de una base de fabricación ampliada y del apoyo de empresas líderes en servicios de riego. Rivulis, antes de la fusión, representaba la combinación de cuatro empresas, y a través de esta fusión, se añadirán varias empresas más de la cartera de Jain Irrigation, cimentando nuestro papel como consolidador y líder del mercado en todo el mundo y creando una única empresa con una base financiera mucho más sólida. Junto con todos los empleados de Rivulis, espero trabajar estrechamente con los equipos de Jain USA, AVI, IDC y NaanDanJain global. Estoy seguro de que todos nos beneficiaremos de la vasta experiencia y del compromiso y dedicación continuos de los equipos combinados".

Acerca de Rivulis:

Rivulis es un líder mundial en riego por goteo centrado en facilitar y promover una cadena de suministro agroalimentaria sostenible para no sólo alimentar a nuestro planeta, sino también salvarlo de los peligros del cambio climático.

Rivulis ofrece las soluciones de riego más innovadoras para entornos de cultivos estacionales, permanentes y protegidos, a través de sus tres marcas de productos y servicios: Rivulis, Eurodrip y Manna. Fundada en 1966, Rivulis cuenta con 16 plantas de fabricación a gran escala ubicadas en seis continentes, tres centros de I+D (Israel, California y Grecia) y múltiples centros de diseño de proyectos de riego en todo el mundo.

Liderando la adopción masiva del riego por goteo a nivel mundial, Rivulis se compromete a aumentar la accesibilidad a todos los productores en cualquier lugar a través de una tecnología simple, asequible e inteligente que cubre el ciclo completo desde el diseño hasta la cosecha. Para saber cómo Rivulis puede ayudarle a CRECER MÁS ALLÁ de sus más altas expectativas temporada tras temporada, visite www.rivulis.com.

Acerca de Jain Irrigation:

Jain Irrigation Systems Limited ("JISL"), con su lema "Pequeñas ideas, grandes revoluciones", con más de 10.500 asociados en todo el mundo y unos ingresos de aproximadamente 1.000 millones de dólares, es una empresa multinacional india con plantas de fabricación en 30 lugares de todo el mundo. JISL, sus filiales y asociados se dedican a ofrecer soluciones en los sectores de la agricultura, el agua y la alimentación mediante la fabricación de sistemas de riego por goteo, tuberías de PVC, tuberías de HDPE, láminas de plástico, productos agroprocesados, soluciones de energía renovable, plantas de cultivo de tejidos, servicios financieros y otros insumos agrícolas desde hace más de 34 años. Ha sido pionera en una revolución silenciosa de la productividad con modernos sistemas de riego y tecnologías innovadoras para ahorrar la preciada agua y ha ayudado a los agricultores a conseguir un aumento significativo del rendimiento de sus cosechas, especialmente para más de 6 millones de pequeños agricultores. También ha introducido un nuevo concepto de Proyectos de Riego Integrado ("PRI") a gran escala. More Crop Per Drop™ (Más cosecha por gota)" es el enfoque de la empresa para la seguridad del agua y la seguridad alimentaria. JISL es uno de los primeros pioneros de la IOT en el sector agrícola y está liderando los esfuerzos para crear soluciones globales con la agricultura de precisión. Su marca de alimentos "Jain FarmFresh" es conocida en todo el mundo por su calidad y consistencia. Todos los productos y servicios de JISL contribuyen a crear un futuro sostenible al tiempo que cumplen su visión de "Dejar este mundo mejor de lo que lo has encontrado". JISL cotiza en la NSE-Mumbai con el código JISLJALEQS y en la BSE con el código 500219. Visítenos en www.jains.com.

Acerca de Temasek:

Temasek es una empresa de inversión global con un valor de cartera neto de 381.000 millones de dólares singapurenses (283.000 millones de dólares estadounidenses) al 31 de marzo de 2021. Con sede en Singapur, tiene 13 oficinas en 9 países de todo el mundo.

El acta constitutiva de Temasek define las tres funciones de la empresa como inversionista, institución y administradora, que dan forma a su espíritu de hacer lo bueno, hacer lo correcto y hacer el bien.

Como proveedor de capital catalizador, trata de facilitar soluciones a los principales retos mundiales.

Con la sostenibilidad en el centro de todo lo que hace, Temasek busca activamente soluciones sostenibles para hacer frente a los desafíos presentes y futuros, a la vez que capta las oportunidades de inversión para lograr un futuro sostenible para todos.

Para más información sobre Temasek, visite www.temasek.com.sg.

Contacto a través de los medios de comunicación - Para más información, póngase en contacto según los siguientes datos:

Adi Mannor

+972 73 7800 234

[email protected]

Rivulis

Gvat, Israel, 3657900

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1782392/Rivulis_Logo.jpg

FUENTE Rivulis

SOURCE Rivulis