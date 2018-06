ROBB REPORT chega ao mercado brasileiro pela Doria Editora

Publicação tradicional com mais de 40 anos de sucesso nos Estados Unidos, a RR é sinônimo de luxo e sofisticação. Com edições bimestrais, a edição brasileira do título internacional traz um novo conceito mundial da marca, criado a partir da aquisição feita pelo Grupo Penske, dona de títulos como Rolling Stones e Variety. "Fomos procurados pelo Grupo Penske e as negociações duraram dez meses. Esse é o primeiro título que a Doria Editora licencia", diz Celia Pompeia.

Uma das novidades é que não se trata apenas de um título, mas uma plataforma que contempla a revista, eventos premium e comunicação digital. Todos os lançamentos contarão com eventos específicos. Além disso, será realizado anualmente o "Car of the year", evento exclusivo com experiências únicas para o público da revista. "A revista terá distribuição para o mailing do LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, que é corporativo e alinhado com o alvo da ROBB REPORT BRASIL. Também faremos a distribuição em salas VIPs de aeroportos, além dos eventos de lançamento. Para venda, ela estará disponível nas principais bancas das grandes capitais brasileiras", afirma Bia Cruz.

A capa de estreia, assinada pela designer Julia Back e com direção de arte de Christine Engelberg, remete à brasilidade, tema desta edição. "Todas as capas serão desenhos feitos por artistas, uma maneira mais leve de tratar o luxo, sem ser exibicionista e ostensivo. Ao mesmo tempo, a arte empresta ainda mais exclusividade à revista. É uma publicação para colecionar", afirma a editora-chefe Gisele Vitória.

Dos ícones Gisele Bündchen, Fernanda Montenegro, Neymar Jr e Caetano Veloso, sob as lentes de Bob Wolfenson, a destinos extraordinários fotografados pelo premiado Claudio Edinger, das artes à gastronomia, passando por hotéis e tecnologia, o especial "Coisas do Brasil" revela todo o luxo do nosso País. Outra leitura imperdível é o perfil que a editora Silviane Neno fez de um dos grandes amigos de Donald Trump, que o apresentou à esposa Melania, o empresário italiano e embaixador da ONU, Paolo Zampolli. A RR traz ainda objetos de desejo, um editorial de moda masculino e muito mais!

Contato: Isabel Lopes

11 3039-6068 – isabellopes@grupodoria.com.br

FONTE Doria Editora

SOURCE Doria Editora