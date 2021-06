Roberta Annan est nommée membre du conseil consultatif du Condé Nast College Of Fashion & Design

Présidé par Edward Enninful OBE, rédacteur en chef du Vogue britannique et directeur de la rédaction européenne de Vogue . Outre Enninful, le conseil consultatif de 10 membres est composé d'autres chefs de file renommés du secteur, parmi lesquels Caroline Rush, Donatella Versace, Fabien Baron, Grace Coddington, Naomi Campbell, Roberta Annan, Sarah Mower, Suzy Menkes et Victoria Beckham.

Roberta apporte à ce poste une riche expérience dans la formation de talents africains et le soutien aux investissements dans les infrastructures de l'économie créative mondiale par le biais de l'African Fashion Foundation (AFF), une organisation non gouvernementale, qui offre des opportunités de renforcement des capacités et une assistance technique aux marques de mode africaines. Grâce à des partenariats comme Scouting for Africa, en collaboration avec Vogue Talents, et plus de quinze initiatives uniques telles que la première retraite annuelle CreativeIndustry qui vient de s'achever au Ghana, AFF a fait progresser les carrières de 24 créateurs africains, en versant plus de 1,3 million de dollars en subventions.

Commentant sa nomination, Roberta Annan a déclaré : « Je suis honorée d'être nommée membre du conseil consultatif du Condé Nast College of Fashion & Design. Je me réjouis de ce voyage passionnant et je suis heureuse de soutenir la vision du Collège qui consiste à découvrir, nourrir et créer une expérience éducative mondiale pour les talents et les créateurs du monde entier. »

Les membres du conseil vont certainement apporter des connaissances et une expertise inégalées au Condé Nast College of Fashion & Design dans l'éducation de la prochaine génération de talents et guider l'élaboration des programmes d'études afin que le Collège soit à l'écoute des besoins du secteur à l'échelle mondiale.

Le Condé Nast College of Fashion & Design offre aux étudiants une éducation de classe mondiale au cœur de Londres avec plus de 30 programmes à la fois sur le campus et en ligne, y compris sept programmes de maîtrise, une licence accélérée, une sélection de programmes en ligne, ainsi que des formations courtes d'une semaine et d'autres cours accrédités. Le large éventail de programmes disponibles au Collège offre une éducation adaptée et est accessible dans le monde entier. Grâce au soutien du conseil consultatif, il y aura également un nouveau fonds de bourses d'études afin d'offrir des possibilités d'éducation à un public plus large.

Pour plus d'informations, visitez https://www.condenastcollege.ac.uk/

