Roberto Cavalli marque son retour sur la scène internationale avec le lancement de la Cavalli Tower, un gratte-ciel ultra-luxueux de 70 étages à Dubaï

« C'est un chapitre passionnant pour la marque de prêt-à-porter italienne emblématique et je suis ravi de lancer la Cavalli Tower quelques jours seulement avant la semaine de la mode de Milan pour illustrer la renaissance de la légende de la mode », a déclaré Hussain Sajwani, propriétaire de la marque Cavalli et fondateur de DAMAC Properties.

« Je m'engage à reconstruire la marque Cavalli et, en ce sens, nous avons investi dans une équipe de designers talentueux de renommée internationale. Nous avons l'intention de relancer la marque sur des marchés clés, et nous avons signé pour 5 magasins au cours des 18 derniers mois, ainsi que pour des partenaires franchisés en Europe, au Moyen-Orient et en Inde. Nous envisageons d'ouvrir un magasin à Miami dans les trois à six prochains mois, marquant ainsi notre nouveau lancement sur le marché nord-américain. En ce qui concerne les activités de la marque, la mode féminine conservera une position de leader tout en envisageant de développer les accessoires, les chaussures et la mode masculine », a ajouté Sajwani.

L'homme d'affaires international a acheté Cavalli fin 2019 par le biais de sa société d'investissement privée DICO Group, avec l'intention de relancer la marque de mode italienne chérie et aimée.

Ennio Fontana, directeur général de Roberto Cavalli, a déclaré qu'il était ravi de s'associer à DAMAC - qui a l'habitude de travailler avec les plus grandes marques de mode de luxe - pour ce projet unique.

« Dans un prolongement naturel de sa vision au-delà des motifs, des vêtements et des défilés sensationnels, Cavalli dominera le monde séduisant de la décoration intérieure dans un style incomparable », a-t-il déclaré.

« Nous pensons que la marque Cavalli est synonyme d'excellence et de perfection dans le domaine de la haute couture. DAMAC Properties et la maison de couture italienne partagent le même positionnement dans le secteur du luxe. Le glamour de Cavalli s'accompagne de la capacité de DAMAC à créer plus que de simples résidences, mais un un art de vivre de luxe, créant ainsi un partenariat symbiotique parfait », a ajouté M. Fontana.

Situé dans la Marina de Dubaï, ce gratte-ciel orienté vers la plage offre 70 étages de grand luxe avec vue sur la magnifique île de Palm Jumeirah et présente une décoration intérieure super luxueuse signés Cavalli dans chaque pièce.

La valeur de développement du projet est d'environ $545 millions de dollars. La construction de la tour doit commencer en 2022 et la tour devrait être terminée dans quatre ans.

Conçue par l'architecte primé Shaun Killa - qui a également créé l'unique musée du futur de Dubaï - la tour est divisée en trois niveaux.

Les premiers étages sont considérés comme des étages de luxe, le niveau intermédiaire est constitué d'étages supérieurs de luxe, tandis que les étages supérieurs offrent des caractéristiques et des finitions de grand luxe aux résidents.

Quelle que soit le niveau dans laquelle se trouve votre logement, chaque appartement est assuré d'avoir une belle vue sur la mer. Les niveaux de luxe et de luxe supérieur auront accès à leur propre piscine et à leurs jardins suspendus, tandis que la catégorie grand luxe dispose d'une piscine à débordement, d'un bar à cigares et d'un pavillon privé où les résidents peuvent organiser leurs propres dîners privés et engager leurs propres chefs.

Chaque appartement de la catégorie grand luxe disposera de sa propre piscine privée ou d'un jacuzzi, et tous - qu'il s'agisse d'un appartement de 2 chambres ou d'un duplex de 5 chambres - bénéficient de balcons et de hauts plafonds favorisant une vue imprenable sur la mer.

Une autre caractéristique unique de la tour est le hall d'entrée de la marque Cavalli, haut de quatre étages, qui mène à un puits de lumière éblouissant. Les intérieurs sont finis avec du marbre et du parquet en bois, ce qui donne une impression de grand luxe. Une fontaine à paroi abrupte et d'autres éléments aquatiques offrent aux résidents et aux visiteurs le son apaisant de la pluie, créant une ambiance relaxante et luxueuse.

La Cavalli Tower est dotée d'une plage piscine dans les jardins, semblable à celle de Malibu Bay, qui reproduit la plage dans ses moindres détails, y compris le sable artificiel. Autour de la piscine de 900 mètres carrés se trouvent des points de restauration et un environnement verdoyant, créant une atmosphère d'oasis.

En termes de services, les résidents auront l'embarras du choix. Outre un service de majordome 24h/24 et un service de ménage à la carte, la tour propose également des services de garde d'enfants, d'entraînement personnel, de voiturier, de chef cuisinier en chambre, de stylisme d'appartement, de jardinage à domicile, d'organisation d'événements et de soins infirmiers à domicile.

Sajwani a conclu : « Cavalli Tower incarne l'expansion mondiale de la légende du luxe italien dans les secteurs du bâtiment. Ma vision en tant que propriétaire de Cavalli est d'innover la marque dans les domaines où je pense qu'elle pourrait se développer, tout en perpétuant l'héritage de Roberto Cavalli en respectant ses traditions de mode réputées et ses penchants artistiques. »

Ce lancement intervient à un moment où le marché immobilier de Dubaï se redresse à un rythme plus rapide que prévu par les analystes, le total des ventes se rapprochant de la barre des 100 milliards de dirhams des EAU (environ €23 milliards d'euros) pour 2021. Les ventes sur plan, qui ont été affectées par les circonstances de COVID-19 en raison d'une baisse des voyages et du tourisme, connaissent également une forte reprise. DAMAC s'attend à ce que la Cavalli Tower suscite un vif intérêt de la part des clients russes et européens, qui sont des clients fidèles de Cavalli.

