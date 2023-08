Roberto Cortes recebe título de Doutor Honoris Causa

Honraria é concedida pelo Centro Universitário Dom Bosco do Rio de Janeiro

Reconhecimento ao legado construído à frente da Volkswagen Caminhões e Ônibus

SAO PAULO, 15 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, é o primeiro Doutor Honoris Causa com título concedido pelo Centro Universitário Dom Bosco do Rio de Janeiro – AEDB. O reconhecimento se deu pelo legado construído à frente da Volkswagen Caminhões e Ônibus, instalada no Sul Fluminense desde 1996. O executivo recebeu a honraria das mãos do reitor professor Mario Esteves em cerimônia na noite de 12/8 em Resende (RJ), na presença de familiares, autoridades e executivos da empresa.

"Receber esse título me emociona bastante, porque coroa uma carreira profissional iniciada ainda bem jovem aos 13 anos de idade, quando consegui meu primeiro emprego como office boy. Também é muito especial que essa homenagem ocorra num dos maiores e mais importantes centros universitários do Estado do Rio de Janeiro e coincida com a formatura de sua primeira turma Dual Study em Administração. Na cerimônia, pude tanto agradecer a honraria quanto transmitir aos formandos presentes uma mensagem de perseverança e paixão pelo que fazemos", disse Roberto Cortes.

Com passagens pelas áreas financeiras e de negócios de cinco empresas multinacionais, Roberto Cortes é economista formado pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Finanças pelo Instituto Mauá de Tecnologia e tem especialização pelo Insead, escola de negócios com sede em Fontainebleau, na França.

O executivo começou a trabalhar na indústria automotiva em 1979, chegando a executivo com apenas 28 anos. Em 1986, participou da criação da Autolatina, joint-venture entre a Ford e a Volkswagen no Brasil e na Argentina, e de 1989 a 1990 trabalhou como gerente executivo de Estratégia de Negócios na matriz da Ford em Detroit, nos Estados Unidos. Com o fim da Autolatina em 1994, foi convidado pela Volkswagen da Alemanha a assumir a posição de controller corporativo da Volkswagen na América do Sul.

Em 1998, Cortes também assumiu a área de Tesouraria da Volkswagen do Brasil. No mesmo ano, recebeu a tarefa de comandar uma equipe multifuncional encarregada de transformar a Operação Caminhões e Ônibus da marca numa unidade de negócios com maior autonomia em decisões e estratégias. Com esta nova atribuição, Cortes passou a acumular a direção de Controladoria e Tesouraria com a de Negócios de Caminhões e Ônibus. A partir de junho de 2000, Cortes recebeu o comando geral da Volkswagen Veículos Comerciais e de Caminhões e Ônibus para as operações na América do Sul.

Em 2002, passou a ocupar o cargo de vice-presidente executivo da Volkswagen Veículos Comerciais e por mais de 20 anos, Cortes vem ocupando o cargo de presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, com responsabilidade mundial pela marca de mesmo nome. O executivo é também membro do Executive Board do Grupo TRATON, sediado na Alemanha.

Cortes foi reconhecido como Personalidade do Ano Brasil-Alemanha, e ainda Personalidade do Ano da Indústria Automotiva por eleição direta em quatro diferentes ocasiões: duas pela editora Autodata e as demais pelos leitores de Automotive Business. São as premiações mais tradicionais do segmento no Brasil.

Além de ministrar aulas inaugurais em diversas instituições de ensino, Cortes reúne-se frequentemente com essas instituições tanto em seu escritório de São Paulo (SP) quanto na fábrica de Resende, cooperando em pesquisas e estudos acadêmicos na área automotiva.

Cortes mantém uma política de "portas abertas" com executivos, mensalistas e horistas, promovendo reuniões e mantendo canais de diálogo com todos os segmentos da empresa. Também participa de encontros com a Comissão de Empregados, com o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense e com autoridades em todos os níveis de governo.

Legado

Localizada a 150 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, a fábrica de Resende entrou para a história da indústria automobilística mundial ao introduzir um conceito moderno de gestão nas relações entre fabricante e seus principais fornecedores: o Consórcio Modular.

Nesse sistema de produção, fornecedores dividem com a empresa a responsabilidade pela montagem dos veículos. As principais vantagens são aumento da produtividade e dos níveis de qualidade e redução dos custos. As empresas parceiras são Maxion (chassi e rodas), Meritor (eixos), Suspensys (suspensão), Carese (pintura), Aethra (armação da cabine), Powertrain (motor), Kroschu (acabamento da cabine) e Moura (baterias).

O foco da VWCO é na satisfação do cliente final. Além do desenvolvimento de produtos com sua Engenharia também localizada em Resende, a empresa cuida dos testes de qualidade que contemplam segurança, a conformidade com os padrões da marca e acabamento.

Um milhão de metros quadrados de área total, 148 mil metros quadrados de área construída, 100 mil metros quadrados no parque de fornecedores e 50 mil metros quadrados no centro logístico. Colocando tudo isso em movimento, mais de 4 mil colaboradores se empenham em fazer o seu melhor todo o dia, com muita determinação e espírito de equipe.

Internacionalização

A Volkswagen Caminhões e Ônibus levou para Resende não apenas uma fábrica, mas o seu centro mundial de pesquisa e desenvolvimento de produto. O sucesso do empreendimento fez Roberto Cortes defender junto à matriz da montadora seis ciclos consecutivos de investimentos, que até o fim de 2025 chegarão a R$ 7,5 bilhões. O presidente e CEO também iniciou o processo de internacionalização da marca, com a chegada a vários países da América do Sul a partir de 1998; a construção da primeira fábrica da marca fora do país, no México, em 2004; o fechamento de acordos produtivos na África do Sul em 2006, nas Filipinas em 2022, e mais recentemente também na Argentina, onde em breve serão produzidos caminhões e ônibus Volkswagen.

Os kits de produtos e peças de todas essas linhas de montagem saem de Resende, que ainda conta com um grande centro logístico e um parque de fornecedores instalado em suas imediações.

Ao longo de 27 anos, o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento em Resende desenvolveu cinco novas famílias de caminhões: a Série 2000-Worker, duas gerações dos Delivery, a linha Constellation e mais recentemente os Meteor e também os e-Delivery, primeiros caminhões elétricos 100% concebidos, testados e produzidos no Brasil. Se antes da chegada ao Sul Fluminense a marca oferecia apenas dois modelos de chassis de ônibus Volksbus, hoje o número subiu para oito. São fruto do trabalho de um time de aproximadamente 500 técnicos e engenheiros formados principalmente na região, já que a montadora também fez crescer a oferta local de cursos de graduação e pós em tecnologia.

