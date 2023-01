Robô companheiro familiar EBO X da Enabot é homenageado com prêmio de inovação e será lançado oficialmente na CES 2023

LAS VEGAS, 5 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Enabot, uma empresa emergente de robótica familiar, anunciou hoje que seu novo robô familiar companheiro, o EBO X, foi nomeado "Innovation Awards Honoree" ("Homenageado com Prêmio de Inovação") na CES 2023 nas categorias de produtos de Casa Inteligente e Robótica em 4 de janeiro. O EBO X também está lançado oficialmente e exposto de 5 a 8 de janeiro na CES 2023 em Las Vegas, Nevada.

Ágil sistema de segurança residencial e alerta de saúde

01 05

Posicionado como um "guardião inteligente", o EBO X oferece recursos essenciais quando os usuários estão longe da família, habilitado pelas tecnologias de navegação automática e reconhecimento facial por IA. Entre esses recursos, o Alerta de Queda de Idosos ajuda a determinar se um idoso caiu, por meio do algoritmo de inspeção de gestos, enquanto o Alerta de Invasão de Áreas Específicas permite que os usuários marquem locais no mapa interno como áreas restritas e envia alertas quando alguém, como uma criança, entra nessas áreas sem permissão.

O EBO X também conta com sensores confiáveis de som de campo distante com um conjunto de quatro microfones. Se uma criança estiver chorando ou alguém em casa estiver passando por uma situação de emergência e pedindo "SOCORRO", o EBO X detectará e ativará uma chamada no aplicativo para os usuários.

O EBO X mapeia sua casa com rapidez e precisão usando a tecnologia V-SLAM, o que possibilita a divisão e a gestão precisas das áreas.

Recursos flexíveis de comunicação remota

Com o aplicativo EBO Home e a câmera 4K estabilizada, o EBO X permite que vários membros da família acessem e conversem on-line simultaneamente. Todos podem se ver sob a perspectiva do EBO X. Além disso, os usuários podem deixar um recado digitando uma mensagem de texto, que será convertida em mensagem de voz pelo EBO X.

Experiência de entretenimento doméstico diversificada

Para ser um verdadeiro companheiro interativo, o EBO X conta com serviços integrados à Alexa, qualidade de som premium e efeitos de luz interessantes para oferecer diversão para toda a família.

O EBO X pode ser facilmente conectado a qualquer serviço Alexa que permita controlar dispositivos de IOT. Ao reproduzir músicas, o alto-falante dedicado impulsionado por Harman AudioEFX oferece uma incrível experiência de áudio. E o efeito de iluminação dinâmica mudará com o ritmo da música e até com as mudanças no ambiente.

Fique ligado nas atualizações mais recentes sobre a próxima campanha Kickstarter, a ser lançada em março de 2023, para o EBO X no site e no Facebook da Enabot.

O EBO X estará disponível para compra a um preço de varejo de USD 999 no segundo trimestre de 2023. Para ver o Enabot EBO X em ação, acesse o canal da Enabot no YouTube.

Sobre a Enabot

A Enabot acredita que nossas vidas podem ser melhoradas pelos robôs familiares inteligentes. Nossa visão de um mundo repleto de tecnologia é positiva, com robôs fazendo parte das soluções para os problemas cotidianos, permitindo que as pessoas se concentrem no que mais importa: estar junto daqueles que amam. Ao conectar as pessoas, dedicamo-nos a promover o amor, o companheirismo e o compartilhamento.

Saiba mais sobre a Enabot aqui.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1974549/01.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1974550/05.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1974579/logo_Logo.jpg

FONTE Enabot

SOURCE Enabot