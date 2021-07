RoboForex distribui US$ 1.100.000 por motivo de seu 11º aniversário

BELIZE CITY, Belize, 19 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A RoboForex, uma corretora financeira internacional, anuncia o início da promoção para seus clientes e parceiros para comemorar o 11º aniversário da empresa. A promoção será realizada de julho de 2021 a abril de 2022. O total de prêmios é de US$ 1.100.000.

Todos os meses, serão distribuídos 54 prêmios em dinheiro totalizando US$ 110.000. Os prêmios serão distribuídos entre os proprietários de cupons especiais, que podem ser recebidos por realizarem negociações em contas RoboForex e por atraírem novos clientes para se tornarem parceiros da empresa. É possível receber até três cupons em todas as categorias por mês.

Robert Stephenson, diretor de negócios da RoboForex, comenta: "Nossa primeira experiência no lançamento de uma promoção como esta ocorreu no ano passado para comemorar o aniversário da empresa. Recebemos muito feedback positivo de nossos clientes e parceiros e decidimos lançar outra promoção semelhante, mas com melhores condições. Aumentamos o número de prêmios e brindes para 54 e 10, respectivamente. Desta vez, serão distribuídos prêmios financeiros que totalizam a quantia de US$ 110.000 por mês. Boa sorte a todos!"

Categorias para recebimento de cupons:

1. Negociação em contas Prime

A Prime é um tipo de conta com as melhores condições de negociação disponíveis na RoboForex.

Para receber um cupom nesta categoria, é necessário depositar pelo menos 300 dólares em uma conta principal e executar um volume de trading mensal de 3 lotes. Neste caso, são consideradas apenas as posições em pares de moedas e metais abertos no mês corrente.

2. Captação de novos clientes como parceiros da RoboForex

Os parceiros da RoboForex têm a oportunidade de ganhar até 60% da receita da empresa por todas as transações de seus clientes atraídos devido às condições VIP e ao programa de fidelidade.

Para receber um cupom nesta categoria, um parceiro deve receber pelo menos US$ 300 da comissão de parceiros no final do mês.

3. Figurar na lista principal da CopyFX

A CopyFX é uma plataforma de investimento que permite aos Traders bem-sucedidos atrair assinantes para realizar transações e receber comissões para isso. Ao negociar contas de CopyFX, um Trader ganha não apenas em suas próprias operações de negociação, mas também em seus assinantes.

Para receber um cupom nesta categoria, um trader de CopyFX deve ter as 30 melhores contas Prime no final do mês.

Informações mais detalhadas sobre como receber um cupom podem ser encontradas no site da RoboForex.

Como os vencedores são escolhidos?

Cada cupom tem um número único de 6 dígitos que será usado para decidir os vencedores. Os participantes, cujos números de cupom serão matematicamente os mais próximos das combinações, se tornarão vencedores dos 54 prêmios mensais.

As combinações vencedoras são definidas com base nos preços das ações de 54 empresas americanas líderes. Os preços das ações são fixados no final da sessão de trading na primeira sexta-feira de cada mês após a concessão dos cupons mensais. Por exemplo, uma entrega para os cupons concedidos em julho será realizada na primeira sexta-feira de agosto, em 06.08.2021. Uma combinação consiste nos últimos dígitos de um par de ações, que tenha sido definido com antecedência para cada um dos 54 prêmios. A lista dessas ações pode ser encontrada na seção "Promoções" do site da RoboForex.

Os dados de preços são extraídos de uma fonte pública independente – finance.yahoo.com.

Sobre a RoboForex

A RoboForex é uma empresa que presta serviços de corretagem. A empresa oferece aos traders, que trabalham em mercados financeiros, acesso às suas plataformas de trading proprietárias. A RoboForex Ltd tem a licença de corretagem IFSC 000138/210. Informações mais detalhadas sobre os produtos e atividades da empresa podem ser encontradas no site oficial em Roboforex.com.

