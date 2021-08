RoboForex é eleita a corretora mais transparente no World Economic Awards

BELIZE CITY, Belize, 6 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A RoboForex, empresa que presta serviços de corretagem para trading em mercados financeiros globais, foi eleita a vencedora do prêmio "Most Transparent Broker Global 2021", que é apresentado no âmbito do World Economic Awards por conquistas excepcionais no setor.

O comitê organizador classificou a RoboMarkets acima de outras empresas no mercado nos seguintes critérios:

Segurança dos fundos dos clientes.

Condições de trading benéficas.

Cinco tipos de conta para clientes com diferentes experiências.

Soluções de trading de última geração e alta tecnologia.

Oportunidade de ganhar bônus de trading.

O World Economic Awards destaca as conquistas das empresas no mercado financeiro global, bem como seu compromisso em promover a excelência nos negócios. Como os vencedores são escolhidos unicamente com base em suas conquistas, são selecionados apenas os indivíduos e empresas que se destacam da multidão e fazem o melhor possível para satisfazer as necessidades de seus clientes. A equipe de pesquisa do World Economic Awards coleta, de forma independente, dados de várias fontes públicas e os compara com as informações fornecidas pelos próprios indicados.

Robert Stephenson, diretor de negócios da RoboForex, comenta: "Os valores da nossa empresa são de um nível elevado de qualidade de serviços prestados e bons resultados. Eles nos permitem avançar, contribuir para o desenvolvimento do mercado financeiro, disponibilizar produtos de investimento e trading para um grande público. No mercado competitivo atual, é muito importante estar aberto aos clientes e oferecer não apenas serviços de qualidade, mas também transparentes e compreensíveis para todos. E nos esforçamos muito para alcançar esse objetivo, o que talvez tenha sido o motivo de a empresa ter sido tão apreciada. Para mim, na qualidade da alta gerência, é muito significativo que o nosso trabalho tenha sido notado. Significa que estamos na direção certa."

Sobre a RoboForex

A RoboForex é uma empresa que presta serviços de corretagem em muitos países em todo o mundo. A empresa oferece aos traders, que trabalham em mercados financeiros, acesso às suas plataformas de trading proprietárias. A RoboForex tem a licença de corretagem IFSC 000138/210. Informações mais detalhadas sobre os produtos e atividades da empresa podem ser encontradas no site oficial em www.roboforex.com.

FONTE RoboForex

SOURCE RoboForex