ROBOFOREX TORNA-SE A PATROCINADORA OFICIAL DO CLUBE DE FUTEBOL SUL-AMERICANO CIENCIANO

CIDADE DE BELIZE, Belize, 27 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A RoboForex , provedora líder global de serviços sobre mercados financeiros, anuncia que tornou-se a patrocinadora oficial do clube de futebol profissional Cienciano. O Cienciano é um clube de futebol profissional sediado em Cusco, no Peru, que atualmente joga na Primeira Divisão Peruana. O contrato é para o período de 2022-2023.

A RoboForex tem entre suas prioridades a realização de trabalhos com os quais pode demonstrar responsabilidade social. Sem limites geográficos, e sem distinção de áreas de preocupação (esportes, saúde, meio ambiente, comunidade, educação etc.), a empresa busca retribuir à sociedade toda a confiança e solidariedade que recebeu desde o início de suas operações. Recentemente, parte dessa responsabilidade social tomou forma no Peru.

Nesse país latino-americano, a RoboForex formou um vínculo produtivo e harmonioso com um time de futebol que tem uma merecida e tradicional popularidade. O Club Cienciano tem dois troféus internacionais, que o colocam no cenário mundial do futebol. Nascido em Cusco em 8 de julho de 1901, é considerado um dos clubes de futebol mais antigos do país e é chamado de "pai da América". Seu estádio tem o nome de um escritor espanhol-inca conhecido como Inca Garcilaso de la Vega.

A trajetória excepcional desse clube e seus fãs inveterados são as razões pelas quais a RoboForex participa de um acordo de patrocínio que favorece o treinamento e o desempenho do futebol do Cienciano. Inicialmente, esse acordo de patrocínio ficará em vigor até 2023. Espera-se que a contribuição da RoboForex ajude o clube a aumentar seu potencial e a vencer cada partida de cada campeonato. Além disso, estima-se que a cidade de Cusco e o Peru como um todo obtenham benefícios importantes que vão além dos esportes. A RoboForex, em parceria com o Club Cienciano, pretende realizar trabalhos sociais que gerem impacto no bem-estar de várias comunidades. De fato, em 17 de setembro deste ano, duzentas bolas de futebol foram doadas. Essa doação beneficiou escolas em Cusco que precisam de apoio para desenvolver suas atividades esportivas.

Na atividade de capacitação, o diretor de marca da RoboForex na América Latina, Sami Otman, declarou: "Fomos cativados pelo Peru, por seu povo, sua cultura, sua história e pelo grande clube que é o Cienciano. O que reafirma o compromisso que a RoboForex assumiu com o clube e com todo o Peru."

A torcida que os peruanos dedicam a seu clube de futebol incentivarão o desempenho da RoboForex como uma empresa financeira com responsabilidade social.

Sobre a RoboForex

A RoboForex é uma empresa que presta serviços de corretagem. A empresa oferece aos traders que trabalham em mercados financeiros acesso a suas plataformas de trading exclusivas. A RoboForex Ltd tem a licença de corretagem FSC 000138/333. Informações mais detalhadas sobre os produtos e atividades da empresa podem ser encontradas no site oficial roboforex.com.

