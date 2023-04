RoboMarkets- en BMW M Motorsport-partnerschap voor het DTM-seizoen 2023 begint met een nieuwe auto en piloot

LIMASSOL, Cyprus, 13 april 2023 /PRNewswire/ -- Voor het komende DTM-seizoen 2023 zullen de nieuwe BMW M4 GT3-auto's wedijveren in de kleuren van BMW M Motorsport-partners. RoboMarkets is premiumpartner van BMW M Motorsport en voor het nieuwe seizoen zal drievoudig DTM-kampioen René Rast de vernieuwde blauwe BMW M4 GT3 in RoboMarkets-design besturen met behoud van het nummer 33.

RoboMarkets and BMW M Motorsport Partnership 2023

René Rast van het Schubert Motorsport-team is een van de meest succesvolle en veelzijdige piloot in Duitsland. De 36-jarige piloot werd tot DTM-kampioen gekroond in 2017, 2019 en 2020 en is dit seizoen herenigd met de BMW-familie. Rast leerde de klappen van de zweep in de Formule BMW in 2003 en 2004. In 2011 nam hij deel aan de BMW M3 DTM-tests voordat BMW M Motorsport terugkeerde naar de DTM.

Aldus René Rast, Schubert Motorsport: "Zowel de BMW M4 GT3 als de kleuren van mijn partner RoboMarkets zijn nieuw voor mij, maar ik hou echt van de kleur blauw en ik kijk uit naar mijn nieuwe look in de DTM. Ik zal mijn best doen om te slagen voor BMW M Motorsport, het Schubert-team en mijn partner. Het is geweldig dat ik weer met het nummer 33 kan racen. Het is door de jaren heen mijn handelsmerk geworden in de DTM."

De officiële samenwerking tussen RoboMarkets en BMW M Motorsport begon in 2019, toen RoboMarkets het contract verlengde met een nieuwe status als premiumpartner van BMW M Motorsport voor de seizoenen 2022 en 2023. Het premiumpakket omvat het ontwerp van de raceauto in de merkidentiteit van RoboMarkets, het logo op de motorkap, deuren, dak en kofferbakranden; de branding van de mediastands en de muren van de officiële teamgarage, evenals marketingopties.

Het DTM-seizoen 2023 bestaat uit acht wedstrijden die op 26 mei in Oschersleben (Duitsland) van start gaan. De serie verplaatst zich vervolgens naar Zandvoort (Nederland), de Norisring (Duitsland), de Nürburgring (Duitsland), de Lausitzring (Duitsland), de Sachsenring (Duitsland), Spielberg (Oostenrijk) en wordt afgesloten met een wedstrijd op de Hockenheimring (Duitsland) van 20 tot 22 oktober 2023.

Over RoboMarkets

RoboMarkets is een financiële makelaardij die actief is onder CySEC-licentie nr. 191/13. RoboMarkets biedt beleggingsdiensten aan in vele Europese landen en biedt handelaren die op de financiële markten werken toegang tot zijn eigen platforms. Bezoek www.robomarkets.com voor meer informatie over de producten en activiteiten van het bedrijf.

