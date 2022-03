RoboMarkets a conclu un partenariat premium avec Eintracht Frankfurt

LIMASSOL, Chypre, 10 mars 2022 /PRNewswire/ -- RoboMarkets, un fournisseur de services d'investissement sur les marchés financiers, a annoncé un partenariat premium avec le club de football professionnel Eintracht Frankfurt de la Bundesliga à partir de 2022.

L'accord entre RoboMarkets et Eintracht Frankfurt est entré en vigueur cette année et est valable jusqu'à la fin de la saison 2023/2024. Selon l'accord, RoboMarkets recevra le statut de Partenaire Premium. Le logo de la société figurera sur le stade du club, Deutsche Bank Park. Il sera également affiché sur les panneaux publicitaires, et apparaîtra dans les publicités télévisées pendant les matchs. Outre la publicité visuelle sur le stade, l'accord implique, tout au long de sa période de validité, une série d'activités de marketing et de communication via les canaux numériques du club de football.

Outre le programme de coopération de base, l'accord prévoit également un partenariat avec EintrachtTech, une filiale numérique de l'Eintracht Francfort qui développe une application pour les supporters appelée Mainaqila. Cette application diffuse les dernières actualités du club ainsi que les reportages et les interviews sur EintrachtTV et EintrachtFM. En utilisant l'application Mainaqila, les supporters peuvent acheter des produits dérivés, des billets pour les matchs et avoir accès à des offres exclusives de partenaires. Le partenariat entre RoboMarkets et EintrachtTech est axé sur les applications collaboratives de solutions technologiques, qui contribuent à développer et à améliorer Mainaqila et à la rendre plus pratique pour les fans du club.

Axel Hellmann, porte-parole du conseil d'administration de l'Eintracht Francfort, commente ce partenariat : "Avec RoboMarkets, nous avons réussi à embarquer un Partenaire Premium qui ne se contente pas de songer à l'avenir, mais qui le vit réellement. Francfort étant l'un des centres financiers les plus importants au monde, de toutes nouvelles perspectives se dessinent ici pour toutes les parties, et tout le monde peut s'en réjouir."

Maximilian Felske et Gottfried Korzuch, directeurs généraux de RoboMarkets Deutschland GmbH, ont ajouté : "Nous considérons l'Eintracht Francfort comme notre partenaire stratégique pour les années à venir, qui nous aidera de manière significative à accroître la notoriété de RoboMarkets dans les territoires existants comme dans les nouveaux. Notre partenariat façonne notre vision ambitieuse, qui consiste à relever les défis au plus haut niveau de nos ligues respectives en Allemagne et en Europe et ce, de manière constante."

À propos de l'Eintracht Frankfurt

Le club de football professionnel de Francfort, l'Eintracht Frankfurt, a été fondé en 1899. Le club se développe depuis plus de 100 ans et affiche des résultats remarquables en Bundesliga, la première ligue de football allemande. Le club a remporté un championnat d'Allemagne et cinq coupes d'Allemagne à élimination directe. Sur le plan international, l'Eintracht Frankfurt a remporté une Coupe de l'UEFA et a terminé une fois deuxième de la Coupe d'Europe/Ligue des champions de l'UEFA.

À propos de RoboMarkets

RoboMarkets est une société d'investissement, opérant sous la licence CySEC n° 191/13. RoboMarkets offre des services d'investissement dans les pays européens en donnant accès à ses plateformes de trading propriétaires aux traders qui travaillent sur les marchés financiers. Pour en savoir plus sur les produits et activités de la société, rendez-vous sur le site www.robomarkets.com/.

