RoboMarkets élargit l'accès à plus de 1 400 actions et ETF négociés sur XETRA

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, Allemagne , 27 janvier 2026 /PRNewswire/ -- RoboMarkets poursuit le développement de sa plateforme en offrant aux traders et investisseurs des outils avancés, des données de marché en temps réel et le trading sans commission* sur des milliers d'instruments financiers mondiaux. La plateforme donne désormais accès à plus de 1 400 actions et ETF négociés sur XETRA, l'un des marchés financiers les plus vastes et les plus liquides d'Europe.

Extension de l'univers XETRA

Les investisseurs bénéficient d'un univers d'investissement considérablement élargi, couvrant des sociétés européennes de premier ordre, des actions de croissance innovantes, des ETF indiciels, sectoriels et thématiques, ainsi que des instruments adossés aux matières premières. Cette extension permet aux traders de diversifier efficacement leurs portefeuilles tout en explorant les principales tendances de nombreux secteurs, allant des énergies propres à l'innovation en intelligence artificielle, en passant par les matières premières mondiales.

Principales caractéristiques :

Des centaines de nouvelles actions et ETF négociés sur XETRA désormais disponibles

Tarification transparente basée sur les données de marché XETRA en temps réel

Accès à des émetteurs européens populaires et à des produits indiciels de référence

Exposition élargie à des stratégies d'investissement diversifiées et thématiques

Spreads compétitifs sur l'ensemble des instruments

Denis Kiselev, Chief Product Officer chez RoboMarkets, a commenté : « L'élargissement de l'accès aux instruments XETRA renforce notre mission visant à rendre le trading mondial accessible, efficace et intelligent. Les clients peuvent désormais explorer de nouvelles opportunités d'investissement en Europe, diversifier leurs portefeuilles grâce à des stratégies thématiques et trader en toute transparence — le tout depuis une plateforme unique. »

La plateforme multi-actifs de RoboMarkets continue d'offrir aux traders professionnels et particuliers des outils complets, des données de marché gratuites et le trading sans commission*, permettant aux clients de naviguer efficacement sur les marchés financiers mondiaux.

Plus d'informations sur www.robomarkets.de/en .

* - Veuillez noter que, bien que RoboMarkets propose le trading sans commission, des spreads s'appliquent à toutes les transactions.

À propos de RoboMarkets

RoboMarkets est une marque déposée comprenant :

RoboMarkets Deutschland GmbH – un courtier allemand offrant des services financiers exclusivement aux résidents des pays de l'UE/EEE, réglementé par l'Autorité fédérale allemande de supervision financière (BaFin) sous le numéro d'enregistrement 10154068

RoboMarkets Ltd – un courtier européen réglementé par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) sous la licence n° 191/13. La société offre aux traders professionnels un accès fiable à de multiples marchés financiers dans des conditions compétitives

RM Investment Bank Ltd – une banque d'investissement asiatique réglementée par la Labuan FSA sous la licence n° 210138BI

RFund AIFLNP V.C.I.C. Ltd – un fonds d'investissement alternatif européen réglementé par la CySEC sous la licence n° LPAIF118/2014

