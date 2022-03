RoboMarkets prolonge de deux ans son partenariat avec BMW M Motorsport

Le partenariat entre RoboMarkets et BMW M Motorsport passe à la vitesse supérieure en 2022 et 2023. L'état de partenaire Premium implique des opportunités supplémentaires qui donnent à la marque un élan mesurable et la possibilité d'atteindre des objectifs plus ambitieux.

Lors des deux prochains championnats de course DTM, la voiture BMW M Motorsport arborera le logo RoboMarkets sur son capot, ses portes, son toit et son coffre. La voiture de course sera pilotée par Philipp Eng, qui s'efforcera de gagner toutes les courses de la saison 2022. L'accord prévoit également l'utilisation de la marque RoboMarkets dans les initiatives de marketing et de communication PR, ainsi que l'utilisation de l'identité de la société sur les médias papier et les murs du garage.

Konstantin Rashap, Chief Business Officer chez RoboMarkets a déclaré : « Notre nouveau niveau de partenariat avec BMW M Motorsport permettra de promouvoir plus efficacement la marque RoboMarkets sur le marché européen. Cette année, la toute nouvelle voiture de course BMW M4 GT3 fait ses débuts dans différents championnats de courses, dont le DTM. De plus, l'équipe compte certains des meilleurs pilotes du championnat, ce qui nous rend très optimistes pour la saison à venir. Nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration et d'aider au succès de l'équipe BMW ».

La saison 2022 du DTM se compose de huit courses, la première étant prévue le 29 avril à Portimão, au Portugal. Ensuite, le championnat se poursuivra à Lausitzring (Allemagne), à Imola (Italie), à Norisring (Allemagne), à Nürburgring (Allemagne), à Spa (Belgique), à Spielberg (Autriche), et se terminera à Hockenheimring (Allemagne) du 7 au 9 octobre 2022.

À propos de RoboMarkets

RoboMarkets est une société d'investissement, opérant sous la licence CySEC n°191/13. RoboMarkets offre des services d'investissement dans de nombreux pays européens et fournit aux traders travaillant sur les marchés financiers un accès à ses plateformes propriétaires. Visitez www.robomarkets.com pour en savoir plus sur les produits et les activités de la société.

