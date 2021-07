RoboMarkets prolonge son partenariat avec BMW M Motorsport pour 2021

LIMASSOL, Chypre, 12 juillet 2021 /PRNewswire/ -- RoboMarkets , un fournisseur européen de premier plan de services d'investissement sur les marchés financiers, annonce l'extension de son partenariat avec BMW M Motorsport. RoboMarkets reste un partenaire officiel de BMW M Motorsport pour la BMW M2 Cup et la course de 24 heures du Nürburgring en 2021.

Cette année, le DTM change les règles de course et la série ne comportera plus d'équipes d'usine. Pour donner aux pilotes de la relève une chance de concourir sur la grande scène du DTM et de démontrer leurs compétences, la BMW M2 Cup a été introduite par BMW M Motorsport en coopération avec tolimit pour la première fois en 2021. Il y aura 6 courses cette saison, de juillet à octobre. La BMW M2 Cup présentera 2 voitures de course portant le logo de RoboMarkets sur leur capot, leur toit et leurs portes.

Lors de la course du Nürburgring cette année, l'équipe BMW ROWE a poursuivi sa domination et a remporté le 21e titre. Aucun autre constructeur n'a jamais remporté autant de victoires dans cette course, considérée à juste titre comme l'une des plus difficiles au monde. La vue imprenable sur le circuit du Nürburgring-Nordschleife et la durée, 24 heures, font non seulement de la course dans les montagnes de l'Eifel l'un des événements les plus spectaculaires du calendrier GT, mais exigent également un dévouement total et un engagement total de la part des pilotes, des équipes et de leurs voitures de course.

Thomas Felbermair, vice-président des ventes et du marketing de BMW M GmbH, commente : « Les 24 heures du Nürburgring sont le point culminant de la saison d'endurance et nous sommes très heureux et reconnaissants de pouvoir nous battre pour la victoire finale une fois de plus avec le soutien de partenaires tels que RoboMarkets, avec une équipe et des pilotes solides. Nous avons travaillé de manière excellente avec RoboMarkets en DTM et nous sommes très heureux d'avoir pu transférer ce partenariat aux courses de GT. »

Konstantin Rashap, Chief Business Officer chez RoboMarkets : « Nous sommes très heureux d'avoir prolongé notre partenariat avec BMW M Motorsport et nous nous attendons à ce que la saison 2021 soit vraiment passionnante. Chaque année, les courses sur circuit deviennent un sérieux défi pour les équipes participantes et elles doivent démontrer leurs capacités à répondre et à s'adapter rapidement aux changements qui les entourent. Chaque année, BMW M Motorsport confirme son haut niveau d'entraînement, sa volonté de se battre jusqu'au bout et de démontrer les meilleurs résultats. À cet égard, RoboMarkets est très proche de nous : nous adhérons à la même approche et améliorons nos produits et services chaque année. C'est la raison pour laquelle nous sommes très reconnaissants de travailler et de gagner avec ce partenaire, dont nous partageons les valeurs. »

À propos de RoboMarkets

RoboMarkets est une société d'investissement avec la licence CySEC n° 191/13. RoboMarkets offre des services d'investissement dans de nombreux pays européens en fournissant aux traders, qui travaillent sur le marché financier, un accès à ses plates-formes de trading propriétaires. Des informations plus détaillées sur les produits et les activités de la société sont disponibles sur le site officiel à l'adresse robomarkets.com .

