RoboSense erzielt 2025 einen Absatz von 303.000 Robotik-LiDAR-Geräten, was einem Anstieg von 1.142 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und belegt Platz 1

SHENZHEN, China, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- RoboSense (2498.HK), ein wegweisendes Unternehmen im Bereich der KI-gesteuerten Robotertechnologie, gab bekannt, dass sein LiDAR-Absatz für Robotik im Jahr 2025 303.000 Einheiten erreichte und damit die Nummer 1 in der Branche* sicherte. Dies entspricht einem atemberaubenden Anstieg von 1.141,8 % gegenüber 2024.

Laut dem „Ranking des Absatzvolumens von 3D-LiDAR für Robotik in China im Jahr 2025" des Gaogong Industry Research Institute (GGII) erzielte RoboSense ein rasantes Wachstum in seinem Robotikgeschäft und belegte den ersten Platz beim Jahresabsatzvolumen von LiDAR für Robotik. GGII prognostiziert, dass der 3D-LiDAR-Markt, angetrieben durch Märkte wie Roboter-Rasenmäher, humanoide Roboter und vierbeinige Roboter, bis 2030 rasant wachsen und ein Volumen von fast 4,5 Milliarden RMB erreichen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 35,52 % zwischen 2025 und 2030.

2025 wuchs die globale Robotikindustrie rasant. RoboSense nutzte sein Full-Stack-Chipdesign aus eigener Entwicklung, baute ein leistungsstarkes Portfolio an digitalen LiDAR-Produkten auf und erzielte starke Zuwächse in den Bereichen intelligente Roboter-Rasenmäher, autonome Lieferungen und humanoide Roboter, wodurch es sich Partnerschaften mit führenden Akteuren sichern konnte. Mit Blick auf das Jahr 2026, in dem die Märkte in diesen Segmenten weiter wachsen werden, ist RoboSense bereit, neue Wachstumsmotoren zu erschließen und noch günstigere Aussichten zu bieten.

Quelle: Gaogong Industry Research Institute (GGII), „2025 Sales Volume Ranking of 3D LiDAR for Robotics in China"

Informationen zu RoboSense

RoboSense (2498.HK) wurde 2014 gegründet und ist ein KI-gesteuertes Robotik-Technologieunternehmen, das Kernkomponenten und Lösungen für den Robotikmarkt liefert und sich zum Ziel gesetzt hat, „weltweit führend im Bereich Robotik-Technologieplattformen zu werden". Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China, und verfügt über Niederlassungen in Shanghai, Suzhou und Hongkong, Stuttgart in Deutschland sowie Detroit und Silicon Valley in den Vereinigten Staaten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2862557/image_5019999_24669606.jpg