Robosoft renforce ses capacités en ingénierie embarquée après l'intégration des activités de TechnoPro India

BANGALORE, Inde et SAN FRANCISCO et LONDRES, 14 mars 2024 /PRNewswire/ -- Robosoft Technologies, société de services de transformation numérique réputée et filiale à part entière de TechnoPro Holdings, Japon, a élargi son offre de services en intégrant les activités de TechnoPro India.

Alors que Robosoft est un partenaire éprouvé dans la conception et le développement de plateformes numériques directes au consommateur et d'entreprise, la fusion des opérations de TechnoPro India ajoutera des capacités spécialisées dans l'ingénierie embarquée à son bouquet d'offres.

Les secteurs des services bancaires, financiers et assurances (BFSI), médias et divertissement, vente au détail et commerce électronique sont les domaines de prédilection de Robosoft. Grâce à ses nouvelles capacités dans le domaine de l'ingénierie embarquée, Robosoft vise à servir les secteurs de la fabrication, de l'automobile et de la construction dans le monde entier. Robosoft proposera désormais une gamme de solutions d'ingénierie et de conception haut de gamme, y compris le développement et les essais basés sur des modèles, le développement de modèles pour les niveaux architecturaux et unitaires en utilisant les technologies MathWorks, dSPACE et Autodesk.

Gaku Shimaoka, directeur représentatif et directeur de l'exploitation de TechnoPro Holdings, a déclaré : « Nous avons créé TechnoPro India avant d'acquérir Robosoft Technologies. Notre ambition étant de devenir un leader mondial dans le domaine des solutions logicielles et de l'ingénierie embarquée, nous avons pensé qu'il était préférable de diriger notre croissance et notre expansion mondiales sous la marque Robosoft. Nous pensons que l'Inde est un marché extraordinaire pour l'externalisation mondiale de ces technologies de pointe. Il s'agit d'un développement gagnant-gagnant car nous pouvons exploiter les forces de TechnoPro au Japon et de Robosoft à l'échelle mondiale. »

Ravi Teja Bommireddipalli, PDG mondial de Robosoft Technologies, a ajouté : « La création de produits et de plateformes numériques de bout en bout en utilisant une approche de conception centrée sur l'homme est au cœur de notre activité. Nous avons récemment ajouté l'IA/Analytique grâce à l'acquisition de la pratique de conseil en analyse de Cartesian Consulting Pvt. Ltd. Nous nous sommes récemment associés à CyberArk pour la cybersécurité et à SAP Signavio pour les services de modélisation des processus d'entreprise. Grâce à cette intégration, nous héritons désormais d'une expertise et de compétences approfondies pour la fourniture de services d'ingénierie intégrée. Nous devenons ainsi un guichet unique pour la construction de plateformes numériques intelligentes pour la plupart des industries. »

À propos de Robosoft

Robosoft Technologies est un partenaire de transformation numérique à service complet pour les entreprises. Avec 25 ans d'expérience dans les services d'ingénierie numérique, nous aidons nos partenaires à faire évoluer les stratégies de produits et de plateformes, à s'engager dans des conceptions centrées sur l'humain, à concevoir la transformation numérique et à mettre en œuvre des connaissances exploitables qui ont un impact sur les résultats. Avec une équipe multidisciplinaire d'analystes commerciaux, de spécialistes produits, de concepteurs, d'ingénieurs logiciels et d'analystes de données, nous visons à être un guichet unique de confiance pour les solutions numériques.

Contact pour les médias :

Lakshmipathy Bhat

[email protected]