Robosoft Technologies complète l'acquisition de Cartesian Consulting Analytics Practice

SAN FRANCISCO et MUMBAI, Inde, 28 septembre 2023 /PRNewswire/ - Robosoft Technologies Private Limited et sa filiale Robosoft Technologies Inc. ont annoncé aujourd'hui l'acquisition du cabinet de conseil en analyse de Cartesian Consulting Pvt. Ltd, dont le siège social se trouve à Mumbai, en Inde, ainsi que de sa société affiliée, Cartesian DataSciences LLC, située à Dallas, au Texas.

Cartesian Consulting a été fondée en 2009 par Sandeep Mittal et a réalisé des projets d'analyse pour plus de 100 clients situés dans 16 pays à travers le monde. Cartesian DataSciences a été lancé en 2017 par son directeur pour les Amériques, Jim Griffin, qui rejoindra Robosoft Technologies Inc en tant que directeur des ventes pour le cabinet d'analyse mondial. Griffin est également membre de la faculté de l'Université du Texas, McCombs School of Business, programme d'analyse de troisième cycle.

Avec cette acquisition, Cartesian Consulting Pvt. Ltd. se concentrera sur le développement et les efforts de marketing de SOLUS AI, une solution SaaS qui agit comme un système d'intelligence pour l'hyperpersonnalisation. Cartesian a entrepris ces trois dernières années de passer d'une activité de conseil analytique à une activité de produits SaaS. SOLUS AI est sur le marché et a reçu un accueil fantastique avec plus de 60 mises en œuvre à ce jour.

Le président et PDG de Robosoft Technologies Inc., Ravi Bommireddipalli, a déclaré : « De nombreuses technologies que nous avons créées intègrent déjà l'analyse et la connaissance dans leur conception, mais l'acquisition de Cartesian nous aide à nous positionner pour atteindre notre objectif de croissance dans le domaine de l'analyse. »

Sandeep Mittal, PDG de Cartesian Consulting, a déclaré : « Notre passage à SOLUS signifiait également que nous devions concentrer nos efforts de gestion et d'ingénierie à plein temps pour soutenir le produit, nous étions donc à la recherche d'une entreprise à laquelle nous pourrions confier notre riche pratique analytique, notre héritage. Nous avons trouvé en Robosoft un choix idéal et nous sommes ravis de confier cette précieuse activité à de si bonnes mains. »

Sandeep Mittal a également annoncé qu'il resterait actif en tant que conseiller de Robosoft.

Basée à San Francisco, en Californie, Robosoft Technologies, Inc. est la filiale nord-américaine de Robosoft Technologies Pvt. Ltd, dont le siège se trouve à Udupi, en Inde. Robosoft Technologies est un partenaire de la transformation numérique des entreprises. Robosoft offre des solutions de bout en bout en matière de conseil numérique, de conception de l'expérience client, d'ingénierie de plateforme et de modernisation informatique, de science des données et d'analyse, de mise en œuvre d'applications d'entreprise et de cybersécurité. Leur expertise comprend la stratégie de conception, les services UI/UX, le développement d'applications grand public et d'entreprise, la modernisation des applications et les tests en tant que service, pour ne citer que quelques exemples. Robosoft est certifié ISO 9001:2015 et ISO/IEC 27001:2013.

TechnoPro, dont le siège se trouve à Tokyo, au Japon, est la société mère de Robosoft. TechnoPro est un leader mondial dans le domaine des technologies numériques, employant plus de 20 000 ngénieurs et chercheurs au service d'une clientèle de plus de 2 000 clients.

