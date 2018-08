RobotShop élargit ses opérations à l'Espagne

Spécialisée dans la vente de produits robotiques, RobotShop dessert déjà une grande partie de la population européenne via des boutiques en ligne localisées. L'Espagne est le quatrième pays avec des opérations dédiées après la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Les clients espagnols profiteront de la logistique optimisée de RobotShop, y compris un ou plusieurs entrepôts par pays/boutique. Ils bénéficieront également de frais d'envoi abordables, et notamment de livraisons gratuites pour les commandes supérieures à 200 euros (avant les taxes), de délais de livraison plus courts et d'une suppression des droits de douane à la livraison.

Le centre logistique européen de RobotShop offre cependant ses services à tous les clients de l'Union européenne via sa boutique en ligne européenne habituelle.

« Nous sommes très heureux d'intégrer une boutique espagnole sur RobotShop.com », explique Julie Gendron, vice-présidente du développement du marché du commerce électronique chez RobotShop. « Les Espagnols bénéficieront assurément d'une meilleure expérience d'achat en disposant de la plus vaste gamme de produits robotiques. »

RobotShop livre également dans le monde entier via ses boutiques en ligne en Europe, aux États-Unis, au Canada et au Japon, desservant ses clients en anglais, an français, en japonais, en allemand, et aujourd'hui en espagnol. Les clients peuvent ainsi faire leurs achats via les sites localisés de RobotShop en fonction de leur proximité, de leur langue et de leur devise.

RobotShop est la principale source mondiale de technologies robotiques. La société fournit des robots personnels, domestiques et professionnels, des plateformes de développement, des kits, et des pièces robotiques spécialisées. RobotShop est également une importante source en matière d'éducation, d'innovation et de recherche autour de la robotique.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.robotshop.com.

