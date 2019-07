Robson Peluquero, um dos profissionais mais influentes no mundo da beleza feminina

Seus cursos foram tomando uma grande proporção pela qualidade dos resultados e satisfação dos profissionais que lhe assistiam. Começou a se tornar popular e passou a ser chamado para ser garoto propaganda de várias empresas de produtos de cabelo, isso dava ênfase para essas empresas, tornando as conhecidas através dos seus cursos e apresentações.

Por ser um empresário nato, viu que a forma como ele estava divulgando, efetivava todo o seu sucesso, por isso começou a investir nas redes sociais como um digital influência dentro do Facebook, arrecadando mais de 3 milhões de seguidores em um espaço de tempo de 2 anos. Com a ajuda do marketing digital, conseguiu um reconhecimento nacional e internacional expandindo seu trabalho.

Hoje em suas palestras e workshops, ele consegue juntar mais de 400 profissionais por turmas por onde passa em diversas cidades do país. Com todo esse sucesso, Robson Peluquero decidiu lançar uma nova marca, onde ele mesmo seria o criador, uma ideia exclusiva e pioneira. Lançou então a empresa RP. Desenvolveu uma mascara matizadora verde (green) que deixa os cabelos loiros em um tom super perolado e uma máscara matizadora rosa (pink) que deixa os cabelos loiros em um tom super champagner atraindo os olhos de milhares de mulheres no mundo inteiro.

A ideia de lançar uma marca com produtos exclusivos, abriu o mercado estrangeiro de forma tal que em menos de 3 anos da empresa RP, os produtos já se encontram em mais de 50 países incluindo países árabes, europeus, norte americanos dentre outros.

Através da expansão de sua empresa, passou a ministrar cursos no exterior adquirindo em sua carreira uma turnê nos Estados Unidos passando em mais de 6 estados da América do Norte, levando suas palestras e seus cursos para centenas e centenas de profissionais em um alto nível de conhecimento, abrangendo também a área coaching no quesito empresarial e pessoal.

O digital influência e palestrante continua com suas divulgações nas redes sociais, seu Instagram esta com mais de 600 mil seguidores onde expõe toda sua vida tanto pessoal como profissional. Robson Peluquero é uma das poucas pessoas que ja no inicio das redes sociais viram que poderiam ser usadas em divulgação e inspiração, hoje ele carrega fãs pelo mundo todo e sempre está entusiasmado e grato por ser uma figura publica que inspira seus seguidores.

