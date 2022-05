Robustez e confiança: em menos de dois anos, VW Meteor tem 5 mil unidades emplacadas

Dentre os preferidos da linha, o VW Meteor 29.520 se destaca, e já figura entre os cavalos mecânicos mais vendidos do país. "Quando lançamos os VW Meteor em setembro de 2020, sabíamos da tendência de crescimento do mercado brasileiro de extrapesados e resolvemos inovar. São um sucesso absoluto e não poderia ser diferente. Pois são o resultado de toda a nossa expertise em mercados emergentes, com produtos sob medida e o conceito de 'menos você não quer, mais você não precisa'. Que venham os próximos mil", diz Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Serviços da VW Caminhões e Ônibus.

Seja para o agronegócio, para a mineração ou para o transporte rodoviário em longas distâncias, a nova família Meteor foi orgulhosamente feita para os motoristas brasileiros, trazendo o que há de mais inovador em design e atendendo sob medida às necessidades dos campos e estradas Brasil afora.

E em breve, a novidade conquistará o mundo. A Volkswagen Caminhões e Ônibus iniciará a oferta na Argentina do VW Meteor 28.460 6x2 no segundo semestre de 2022, mirando o transporte de cargas daquele país e ampliando portfólio local da empresa.

A bordo de um caminhão primeira classe

Para estar à altura do segmento que puxa as riquezas do Brasil, a linha VW Meteor foi projetada para proporcionar aos motoristas uma verdadeira viagem de primeira classe, de acordo com os atuais requisitos de design do Grupo Volkswagen: satisfazer as necessidades dos clientes com soluções operacionais de primeira linha, e muito conforto dentro de sua cabine.

Equipados com o sistema RIO, a solução digital de serviços vem encantando os clientes. Com relatórios e soluções sob medida para cada tipo de operação, a redução no custo total de operação (TCO) chega a ultrapassar 5% de redução.

Além disso, os cavalos mecânicos VW Meteor 28.460 e VW 29.520 podem ser adquiridos com oito bolsões de ar em ambos os modelos, seja no 6x2 ou no 6x4. Ao mesmo tempo, o cliente também pode escolher a distância entre os eixos nas seguintes opções: 3.200, 3.400 ou 3.600 mm, de acordo com o implemento mais indicado para a melhor distribuição de carga na sua aplicação, que vale ainda para a versão com suspensão metálica. Assim atendem, de maneira mais eficiente, as demandas da maior parte dos nichos em que atuam.

A suspensão pneumática vem com um sistema inteligente de leitura da carga transportada por eixo, e com a possibilidade para redistribuição de forma a equilibrar o peso em cada eixo. O motorista também tem a opção de programar os bolsões de ar para ajustar a altura do implemento durante o carga ou descarga do veículo. Tudo executado por controle remoto, a partir de dentro da cabine.

As vantagens vão além do conforto, e refletem também na integridade e segurança da carga. Mais do que isso, os VW Meteor oferecem um melhor custo operacional, já que otimizam a capacidade de transporte para cada cliente.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.



