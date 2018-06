Roche élargit l'accès à la solution intégrée de gestion du diabète mySugr aux États-Unis et au Canada

- mySugr, l'une des solutions numériques de gestion du diabète de Roche, axée sur la principale application de prise en charge du diabète au monde, sera offerte comme solution intégrée pour le traitement du diabète sur la plateforme de télésanté de Care Innovations.

BÂLE, Suisse, 25 juin 2018 /PRNewswire/ -- Roche (SIX : RO, ROG ; OTCQX : RHHBY) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration et d'un investissement dans Care Innovations, grand prestataire de solutions de télésanté qui relie à distance les personnes atteintes de maladies chroniques à leurs équipes de soins. Selon les termes de l'accord de collaboration, Roche et Care Innovations intégreront mySugr dans la plate-forme de télésanté de Care Innovations et fourniront des soins à distance connectés pour la gestion intégrée et personnalisée du diabète et de la santé des personnes à la vaste clientèle de Care Innovations, qui se compose de compagnies d'assurance maladie, de réseaux de santé et de cliniques. La solution mySugr permet aux diabétiques de recevoir des conseils d'éducateurs en diabète certifiés via l'application mySugr et de bénéficier du confort qu'il y a à disposer de leur matériel de gestion du diabète, notamment d'un glucomètre Accu Chek® Guide et de bandelettes de test, livrés directement à leur domicile.

En marge de l'accord de collaboration et conscient de l'importance d'offrir un accès plus large aux solutions de gestion du diabète facilitées par le numérique, Roche Venture Fund a investi dans la première clôture du financement de série B de Care Innovations.

« Nous croyons aux avantages que les solutions de santé numérique et de télémédecine peuvent apporter aux patients et nous sommes heureux de nous associer à Care Innovations. Ensemble, nous serons à même de fournir des soins et un soutien à distance complets pour mieux prendre en charge le diabète et ses complications secondaires », déclare Marcel Gmuender, responsable mondial de Roche Diabetes Care. « L'acquisition de mySugr l'année dernière a renforcé notre portefeuille et, grâce au partenariat conclu avec Care Innovations, nous pourrons offrir des soins à distance complets et améliorer largement la façon dont les soins optimaux sont fournis aux personnes diabétiques aux États-Unis et au Canada. »

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Roche Diabetes Care car cela nous donne la possibilité d'élargir notre offre dans le domaine du diabète et de fournir des solutions accessibles, personnalisées et harmonieuses à nos clients institutionnels et, par conséquent, à des millions de personnes diabétiques aux États-Unis et au Canada dans le cadre d'un système holistique », déclare Randall Swanson, PDG de Care Innovations.

« La numérisation est la clé du succès dans la gestion des maladies chroniques », déclare Carole Nuechterlein, responsable du Roche Venture Fund. « Disposant d'une large clientèle composée de payeurs, de compagnies d'assurance et d'hôpitaux, Care Innovations est bien placée pour devenir le leader des solutions de prise en charge à distance des patients, non seulement pour les diabétiques, mais aussi pour les personnes souffrant d'autres maladies aiguës ou chroniques. »

À propos de Roche Diabetes Care

Depuis plus de 40 ans, Roche Diabetes Care fait œuvre de pionnier dans l'innovation de la technologie et des services de traitement du diabète. En tant que leader mondial de la gestion intégrée du diabète, elle compte quelque 5 000 employés répartis dans plus de 100 marchés à l'échelle mondiale, qui œuvrent chaque jour pour aider les diabétiques et les personnes à risques à gagner du temps dans leur domaine cible et à ressentir un véritable soulagement par rapport aux traitements quotidiens traditionnels. Roche Diabetes Care collabore avec le personnel soignant, les prestataires de soins de santé et les payeurs pour gérer le mieux possible cette maladie complexe et contribuer à des structures de soins durables. Sous la marque Accu-Chek® et en collaboration avec des partenaires, Roche Diabetes Care crée de la valeur en proposant des solutions intégrées qui permettent de surveiller le taux de glycémie, d'administrer l'insuline et de placer dans leurs contextes les points de données pertinents pour un traitement efficace. En créant un grand écosystème ouvert qui relie dispositifs et solutions numériques, Roche Diabetes Care permettra un traitement personnalisé et optimal du diabète et améliorera donc les résultats thérapeutiques. Depuis 2017, mySugr fait partie, avec son application de gestion du diabète mobile et ses services de pointe, de Roche Diabetes Care. Pour en savoir plus, rendez-sur vous www.accu-chek.com et www.mysugr.com.

À propos de Roche

Roche est une société d'ampleur mondiale, pionnière en termes de produits pharmaceutiques et de diagnostic, et axée sur les progrès de la science afin d'améliorer la vie des personnes. L'alliance des atouts des produits pharmaceutiques et des diagnostics sous une même égide a fait de Roche un leader des soins de santé personnalisés, une stratégie visant à administrer le meilleur traitement possible à chaque patient. Roche est la plus grande société biotechnologique au monde, et elle propose des médicaments véritablement différenciés en matière d'oncologie, d'immunologie, de maladies infectieuses, d'ophtalmologie et de maladies affectant le système nerveux central. Roche est également le leader mondial des diagnostics in vitro et des diagnostics du cancer basés sur les tissus, ainsi qu'un acteur de premier plan en matière de gestion du diabète. Fondée en 1896, Roche ne cesse de chercher de meilleures manières de prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies, ainsi que d'apporter une contribution durable à la société. L'entreprise vise aussi à améliorer l'accès des patients aux innovations médicales et travaille pour cela avec tous les acteurs pertinents. Trente médicaments développés par Roche figurent sur la Liste modèle de médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé, parmi lesquels des antibiotiques, des médicaments contre le paludisme et des médicaments contre le cancer, qui permettent tous de sauver des vies. Les indices de durabilité Dow Jones (DJSI) ont désigné pendant neuf années consécutives la société Roche comme leader de groupe en termes de durabilité au sein du secteur des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des sciences de la vie. Basé à Bâle, en Suisse, le Groupe Roche est actif dans plus de 100 pays, et employait près de 94 000 personnes en 2017 dans le monde entier. En 2017, Roche a investi 10,4 milliards de francs suisses dans la R & D et a généré un chiffre d'affaires de 53,3 milliards de francs suisses. Genentech, entité basée aux États-Unis, est membre en pleine propriété du Groupe Roche. Roche est l'actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, au Japon. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.roche.com.

Toutes les marques commerciales utilisées ou mentionnées dans ce communiqué sont protégées par la loi.

