Roche impulsa la evolución de terapias innovadoras que cambian el rumbo del cáncer de mama y pulmón

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- De acuerdo con Globocan, en 2020 la carga mundial de cáncer aumentó a 19.3 millones de nuevos casos y 10 millones de muertes[1]. Mundialmente, el tipo de cáncer más frecuente en hombres fue el cáncer de pulmón con 1.4 millones de nuevos casos y en mujeres fue el cáncer de mama con 2.2 millones de nuevos casos.[2]

El cáncer de pulmón es una de las principales causas de muerte por cáncer en México y mundialmente, registrando en 2020 6 mil 733 muertes por esta causa[3].

La Dra. Isabela Rivas, líder médico para cáncer de pulmón en Roche México, explicó que existen dos tipos de cáncer de pulmón, de células no pequeñas y de células pequeñas. "Para este último no había existido avance por más de 20 años, ya que es una enfermedad agresiva con sobrevidas globales de no más de 10 meses. Gracias a la investigación y desarrollo, existe hoy la inmunoterapia, que ayuda al cuerpo a combatir las células tumorales ofreciendo una sobrevida global de poco más de un año", aseguró.

Por otra parte, el cáncer de mama en México representa la primera causa de muerte por cáncer en mujeres[4]. En 2020, representó casi 30 mil nuevos casos y causó la muerte de casi 8 mil mujeres en el país[5].

De acuerdo con la Dra. Angélica Ávila, líder médico para cáncer de mama en Roche México: "El cáncer de mama triple negativo es responsable del 15%-20% de los casos de cáncer de mama[6]. "Afortunadamente hoy existen fármacos inhibidores de puntos de control inmunitario. Al inhibir proteínas de puntos de control inmunitarios como la PD-L1 o la PD-1, estos fármacos mejoran las células inmunitarias para encontrar y atacar las células cancerosas", enfatizó la Dra. Ávila.

