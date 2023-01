Rochester Electronics forma parceria com a Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

A Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation expande o acesso dos clientes em todo o mundo oferecendo suporte ao cliente de longo prazo por meio da Rochester Electronics

NEWBURYPORT, Mass., 25 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Rochester Electronics LLC (Massachusetts, EUA) está formando uma parceria com a Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, uma fornecedora líder de semicondutores avançados e soluções de armazenamento. Os semicondutores e produtos de armazenamento da Toshiba dão suporte a uma ampla variedade de aplicações industriais, automotivas e de consumo.

"Estamos muito honrados em anunciar uma nova parceria com a Toshiba Electronic Devices & Storage, uma marca global altamente respeitada que oferece soluções de semicondutores e de armazenamento da mais alta qualidade. Com este acordo estratégico, nossos valiosos clientes podem ter a certeza de que terão um suprimento contínuo de soluções de semicondutores da Toshiba, que não apenas serão certificados e garantidos pela Rochester, mas também serão 100% autorizados pelo fabricante original. Esperamos continuar ampliando a nossa parceria com a Toshiba."

— Rob Maycroft, Vice-presidente de desenvolvimento de fornecedores globais, Rochester Electronics



Sobre a Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

A Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, uma fornecedora líder de soluções avançadas de semicondutores e armazenamento, recorre a mais de meio século de experiência e inovação para oferecer aos clientes e parceiros comerciais excelentes semicondutores discretos, sistemas LSIs, e produtos HDD. A empresa partilha a determinação de maximizar o valor do produto e de promover uma estreita colaboração com os clientes na cocriação de valor e de novos mercados. A Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation está ansiosa por construir e contribuir para um futuro melhor para as pessoas em todas as partes.

Para obter mais informações, acesse: https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/top.html

Sobre a Rochester Electronics

A Rochester Electronics é a maior fornecedora contínua de semicondutores do mundo — 100% autorizada por mais de 70 dentre os principais fabricantes de semicondutores.

Como distribuidora de estoque do fabricante original, a Rochester tem mais de 15 bilhões de dispositivos em estoque, abrangendo mais de 200 000 números de peça e oferecendo a maior linha do mundo de semicondutores em fim de vida útil (EOL) e a mais ampla variedade de semicondutores ativos.

Como fabricante licenciada de semicondutores, a Rochester já fabricou mais de 20 000 tipos de dispositivo. Com mais de 12 bilhões de chips em estoque, a Rochester tem a capacidade para fabricar mais de 70 000 tipos de dispositivo. A Rochester oferece uma linha completa de serviços de fabricação, que inclui projeto, processamento de wafer, montagem, ensaio, confiabilidade e arquivamento de IP, fornecendo soluções únicas até a conclusão do processo de fabricação, para um tempo de disponibilização ao mercado mais rápido.

A Rochester é a Semiconductor Lifecycle Solution™. Nenhuma outra empresa se compara a ela em relação à amplitude da seleção de produtos, aos serviços de alto valor agregado e às soluções de fabricação.

Com pessoal de vendas diretas e suporte em todos os principais mercados, além de uma rede de parceiros de canal autorizados regionais e globais, nosso objetivo é satisfazer às suas necessidades por telefone ou através de nossas plataformas de comércio eletrônico, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Para obter mais informações, acesse: www.rocelec.com.br

