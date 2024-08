Rockefeller Foundation Green Power Gap (déficit d'énergie verte) : 72 pays, dont 44 en Afrique, ont besoin de 8 700 térawattheures d'énergie propre

Estime la capacité de production d'énergie renouvelable qui doit être générée d'ici 2050 pour que les pays puissent atteindre les objectifs de développement et de lutte contre le changement climatique.

La Commission propose quatre voies pour sortir de la pauvreté énergétique et combler le fossé qui sépare 3,8 milliards de personnes.

NAIROBI, Kenya, 7 août 2024 /PRNewswire/ -- The Rockefeller Foundation a publié un nouveau rapport qui calcule un « déficit d'énergie verte » de 8 700 térawattheures (TWh) qui doit être comblé pour fournir suffisamment d'électricité à 3,8 milliards de personnes dans 72 pays afin qu'elles puissent participer à l'économie moderne. En estimant la quantité d'énergie propre que ces pays, dont 44 en Afrique, doivent déployer pour créer un avenir d'abondance énergétique, «The Green Power Gap : Achieving an Energy Abundant Future for Everyone» définit quatre nouvelles voies : 1) - l'écologisation progressive du réseau ; 2) l'évolution des énergies renouvelables dans les réseaux mixtes ; 3) le stockage solaire décentralisé ; 4) un mélange décentralisé de sources d'énergie renouvelables. Le site identifie également une fenêtre d'opportunité verte pour ces pays, leur permettant de s'affranchir des systèmes électriques plus traditionnels, plus coûteux et plus inefficaces.

Les 72 pays représentent 68 pays qui se situent en dessous du seuil minimal d'énergie moderne (MEM), défini comme une consommation annuelle moyenne par habitant inférieure à 1 000 kilowattheures (kWh), ainsi que quatre pays supplémentaires* qui ont dépassé le seuil MEM mais sont inclus parce qu'une proportion importante de leur population vit encore bien en dessous du MEM. Les pays africains sont les suivants Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, République démocratique du Congo, Érythrée, Guinée équatoriale, Éthiopie, Gabon*, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Lesotho, Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maroc, Mozambique, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tomé & Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.

« Alors qu'une transition énergétique est déjà en cours sur de nombreux marchés, beaucoup trop de personnes en Afrique sont laissées pour compte »,a déclaré William Asiko, vice-président et directeur du bureau régional de The Rockefeller Foundation pour l'Afrique . « La bonne nouvelle, c'est que nous voyons émerger des ambitions grandes et audacieuses, comme l'engagement récent de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement d'électrifier 300 millions d'Africains d'ici à 2030. Ce type d'engagement, associé aux ressources énergétiques renouvelables supérieures de l'Afrique, offre au continent une occasion unique de créer des systèmes d'énergie renouvelable diversifiés et fiables - et nous pensons que la quantification du déficit d'énergie verte est une étape importante vers l'action collective. »