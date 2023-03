- RocketRez adquiere la tecnología de automatización de comunicaciones TourOpp Go! para mejorar su plataforma de experiencia del cliente

STEINBACH, MB, 3 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- RocketRez, plataforma líder de software de venta de entradas y operaciones comerciales para atracciones turísticas, ha anunciado hoy la adquisición de TourOpp Go! - tecnología diseñada para automatizar la comunicación por SMS entre las atracciones turísticas y los compradores de entradas.

Con esta adquisición, RocketRez integrará la avanzada tecnología de comunicación basada en la inteligencia artificial en su innovadora plataforma de venta de entradas y operaciones, en concreto, introduciendo mejoras rápidas y espectaculares en su portal de experiencia del cliente RocketPASS, lanzado recientemente.

TourOpp Go! se ha convertido en una de las opciones de software de comunicación más populares entre los operadores turísticos y de atracciones que desean maximizar los ingresos por cliente, obtener más opiniones en TripAdvisor o Google y reducir los costes relacionados con el servicio de atención al cliente.

RocketPASS es un billete móvil con código QR que también actúa como monedero digital y permite a los visitantes comprar cualquier cosa en el recinto, desde tiendas y concesiones hasta aparcamiento y entradas suplementarias, simplemente escaneando el código asociado a su cuenta de cliente y método de pago. RocketPASS permite a los operadores ver los datos capturados en cada punto de contacto digital y enviar comunicaciones en tiempo real a sus visitantes a través del portal, en función de dónde se encuentren y de lo que estén haciendo en el recinto en ese momento.

El equipo de TourOpp Go!, con sede en Miami (Florida) y operaciones en Quito (Ecuador), se integrará en los equipos de producto, atención al cliente y ventas de RocketRez, acelerando aún más su expansión.

TourOpp Go! tiene clientes que utilizan su tecnología en una amplia gama de tours y atracciones que se alinean directamente con los segmentos de mercado objetivo y verticales de la industria de RocketRez. Para los clientes actuales de TourOpp Go!, esta transición no afectará a su acceso al producto ni a sus funciones, y pueden esperar el mismo nivel de asistencia y servicio al cliente que siempre han tenido.

A principios de año, RocketRez anunció el cierre de una ronda de financiación de serie B con Level Equity por valor de 15 millones de dólares estadounidenses (20 millones de dólares canadienses). El anuncio de hoy demuestra que RocketRez está avanzando rápidamente para ganar terreno y consolidarse como líder en tecnologías innovadoras de venta de entradas para visitas guiadas y atracciones en Norteamérica y Europa.

"Somos socios integrados de RocketRez desde hace tiempo y compartimos clientes que se benefician de nuestros servicios", destacó Daniel Pino, fundador y consejero delegado de TourOpp Go! El éxito que hemos visto en nuestros clientes comunes nos dice que hay mucho más que ganar si nuestros servicios se combinan como un paquete unificado de venta de entradas, comunicación y experiencia de los huéspedes".

"La comunicación entre los operadores de atracciones y los clientes in situ es una parte integral de la creación de una experiencia inolvidable para los clientes", indicó John Pendergrast, consejero delegado de RocketRez. "La combinación de comunicación en tiempo real y un portal móvil de experiencia de los huéspedes proporciona a las principales atracciones datos y oportunidades que nunca antes habían tenido. Nos centramos en los tours y atracciones que quieren crear experiencias inolvidables lideradas por la tecnología y los datos".

Acerca de RocketRez

RocketRez impulsa las visitas guiadas y atracciones del mercado medio y permite experiencias de los clientes que están basadas en datos con una plataforma de software de operaciones y venta de entradas en la nube todo en uno. RocketRez tiene su sede central en Canadá, donde se encuentran sus equipos de ingeniería, operaciones y marketing, y cuenta con un equipo de ventas distribuido por Norteamérica y en expansión en Europa. RocketRez atiende principalmente a clientes del mercado medio en varios sectores clave: excursiones en barco y transbordadores, zoológicos y acuarios, parques de atracciones y temáticos, y museos y galerías. Si desea más información acerca de RocketRez, visite www.rocketrez.com .

Acerca de TourOpp Go!

TourOpp Go! permite a los operadores de tours y atracciones de todos los tamaños automatizar las conversaciones con los viajeros a través de una tecnología de chatbot de IA entregada a través de mensajes de texto. Desde su fundación en el año 2016, TourOpp Go! ha ahorrado a los operadores de tours y actividades más de 15.000 horas de atención al cliente, y ha conseguido más de 45.000 reseñas en TripAdvisor o Google para estos clientes. La empresa ha aparecido en artículos y podcasts de Phocuswire, Arival y Tourpreneur.

