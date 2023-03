Rockwell Automation, büyük iplik ve tekstil fabrikasındaki 50'den fazla makine altyapısını minimum duruş süresiyle modernize ediyor

Korteks, teknolojik ömrünü tamamlayan Otomasyon donanımı nedeniyle planlanmamış üretim duruş riskini minimum seviyelere indirmeyi planlıyor ve yeni dijitalleştirilmiş mimarisinin meyvelerini toplayacak

İSTANBUL, 30 Mart 2023 /PRNewswire/ -- Endüstriyel otomasyon ve dijital dönüşüm alanında dünyanın en büyük şirketi olan Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), bugün dijital çözümlerinin, bilgi ve yeteneklerinin önemini Korteks'in Türkiye'deki iplik fabrikasında uygulanan başarılı modernizasyon süreci ile kanıtlamış oldu.

Avrupa'nın en büyük tam entegre polyester filament iplik üreticilerinden biri olan Korteks, 335.000 m2'lik üretim tesisinde, günlük 600 tona ulaşan polimer kapasitesi ile POY, FDY, tekstüre, bükümlü, hava tekstüre olmak üzere çok çeşitli iplik üretimi gerçekleştirmektedir.

Korteks (solda) ve Rockwell Automation Türkiye yönetim ekipleri, Korteks'in Bursa’daki polyester iplik üretim tesisinin fabrika çapında yeniden tasarımı ve modernizasyonu için bir sözleşme imzaladı.

Şirket, eski OT altyapısındaki eskime sorunları nedeniyle artan bir plansız üretim duruşu riskiyle karşı karşıya olduğunun farkındaydı. Aynı zamanda kurulu yapısının karmaşıklığı nedeniyle modernizasyon yatırımının planlanmasında da zorluklarla karşılaşıyordu.

Derinlemesine teknik görüşmeler ve çok sayıda saha ziyareti sonucunda Rockwell Automation, üretim duruşlarının mutlak minimuma indirilmesiyle - mevcut OT ve BT altyapısının tüm karmaşık süreçlerini de hesaba katarak - bütünsel bir modernizasyon yaklaşımı sunabileceğini kanıtladı.

Rockwell Automation Türkiye Ülke Satış Direktörü Ediz Eren, "Kanıtlanmış donanımlarla ve son derece bilgili bir teknik ekip tarafından desteklenen bu çok aşamalı modernizasyon yaklaşımı, doğru planlamayla nelerin başarılabileceğinin bir ders kitabı örneğidir" diye açıklıyor. "Üç yıllık plan, Korteks'in daha da fazla verimlilik elde etmek için kullanabileceği, tamamen dijitalleştirilmiş bir platform sunan bu son mimari ile, tesis genelinde eksiksiz, yeniden bir tasarım oluşturacak."

"Her bir makineyi derinlemesine inceledik ve aksama süresini mutlak minimumda tutacak şekilde her makineye özel modernizasyon stratejileri geliştirdik. Devamında her bir plan, genel planı oluşturdu ve sonunda bakım, eğitim, operasyon ve gelecekteki entegrasyonları büyük ölçüde basitleştirecek, tesis çapında standartlaştırılmış bir otomasyon ve kontrol altyapısı sunulacak."

Korteks Genel Müdürü Barış Mert, "Göz önüne aldığımız en temel unsurlardan biri, üretimin durdurulamayacağı ve her makinenin yalnızca sınırlı süreler için devre dışı kalabileceğiydi" diye açıklıyor. "Birincil hedefimiz, eskimiş kontrol ve otomasyon donanımlarıyla ilgili öngördüğümüz riskleri ele almaktı, ancak tamamen dijitalleştirilmiş bir mimari tarafından sağlanan ikincil sonuçlar, yakın gelecekte büyük operasyonel iyileştirme fırsatlarına kapı açacak."

Modernizasyon, büyük fırsatlar ve bazen eşit derecede büyük zorluklar sunar; bu nedenle, derinlemesine planlama, sorunların ve zorlukların tam olarak anlaşılması önemlidir. Daha iyi performans, daha fazla esneklik ve daha bilinçli kararlar, faydalar listesinin başında gelir ancak çıkarılabilecek çok daha fazla şey vardır.

