Rodrigo Maia é o novo diretor-presidente do IBRI

SAO PAULO, 28 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- O Conselho de Administração do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) realizou reunião, em 28 de janeiro de 2022, e indicou Rodrigo dos Reis Maia como novo diretor-presidente para o biênio 2022/2023. Rodrigo Maia substitui Bruno Salem Brasil (gestão no biênio 2020/2021).

Foram indicados para a nova Diretoria Executiva do IBRI para o biênio (2022/2023): diretor-presidente Rodrigo dos Reis Maia (Gerdau); diretora vice-presidente e diretora Regional São Paulo Natasha Utescher (Dexco); diretora Regional Minas Gerais Marina de Magalhães Miranda (LOG Commercial Properties); diretora Regional Rio de Janeiro Carla Albano Miller (Petrobras); diretor Regional Sul: Alceu Demartini de Albuquerque (Grendene); diretor Técnico Rafael Siqueira Mingone (Gerdau); e diretora de Eventos Camilla Ferreira (Nexa).

O Conselho de Administração do IBRI para o biênio (2022/2023) é composto por presidente Geraldo Soares (Itaú Unibanco); vice-presidente Guilherme Setubal Souza e Silva (Dexco); vice-presidente Renata Oliva Battiferro (Positivo Tecnologia); e membros, também, do Conselho: Anastácio Ubaldino Fernandes Filho (Aegea Saneamento); Diego Carneiro Barreto (iFood); Eduardo Pavanelli Galvão (CI&T); Fernando Foz de Macedo; Guilherme Luiz Nahuz (Hapvida); Phillipe Casale (Raízen); Rafael Olegário da Costa (Celesc); Rodrigo Lopes da Luz; e Sandra Calcado (Log-In Logística Intermodal).

"Rodrigo Maia é um profissional experiente e pragmático em Relações com Investidores, com excelentes conhecimentos das tendências de digitalização. Foi aprovado por unanimidade no Conselho. Estou convicto de que serão dois anos para consolidar e expandir várias iniciativas do Instituto", afirma Geraldo Soares, presidente do Conselho de Administração do IBRI.

"Fico muito honrado pela confiança dos conselheiros do IBRI na minha indicação para diretor-presidente no aniversário de 25 anos do Instituto. Os 18 anos como profissional de Relações com Investidores, dos quais 6 anos de muito aprendizado na Diretoria e no Conselho do IBRI, ampliaram a visão para intensificar o mindset digital junto aos nossos profissionais de RI. A atualização dos nossos profissionais – agilizada por eventos – e a integração com demais entidades serão essenciais para evoluirmos com o mercado de capitais em momento tão dinâmico", declara Rodrigo Maia, diretor-presidente do IBRI.

