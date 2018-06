Roger Hodgson, chanteur et compositeur des plus grands succès du groupe Supertramp, débute sa tournée mondiale Breakfast In America au mois de juin 2018

Les compositions populaires de Hodgson, avec des chansons comme « Give a Little Bit », « The Logical Song », « Dreamer », « Take the Long Way Home », « Breakfast in America », « It's Raining Again », « School », « Hide in Your Shell », « Fool's Overture », « Had a Dream » et « In Jeopardy » continuent d'enchanter et sont acclamées par différentes générations, donnant ainsi lieu à une nouvelle tournée à guichets fermés.

Roger Hodgson est l'un des cofondateurs du groupe légendaire qui a vu le jour il y a près de cinq décennies. Les ventes d'albums dépassent désormais les 60 millions. L'an prochain, leur album au succès retentissant Breakfast in America fêtera son 40e anniversaire. Lors de ses tournées à guichets fermés dans le monde entier, Hodgson continue d'être salué autant par la critique que par ses fans, pour sa musique et ses spectacles, mais aussi pour sa philanthropie.

Peu de chanteurs sont immédiatement reconnus dès les premières notes de leurs chansons et Roger Hodgson en fait définitivement partie. Chanteur et compositeur de Supertramp, sa voix est aussi unique que le son distinct des claviers de ses premiers succès.

The Times, Londres, compte-rendu du concert au Royal Albert Hall

Magnifique. C'est le mot qui vous vient à l'esprit lorsque vous assistez à un spectacle de Roger Hodgson. Que ce soit pour la complexité mélodique de ces chansons, les harmonies qu'il joue avec son groupe, les paroles qui vous transportent ou sa capacité à moduler les aigus incroyables de sa voix, « magnifique » est le mot qui revient à l'esprit, encore et encore, au cours de son spectacle. L'expression « à couper le souffle » pourrait aussi s'appliquer. Et « J'en voudrais plus », également.

Ten Hansen, Examinateur musical, Mesa Classic Rock

