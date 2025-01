Rogers und rSIM arbeiten zusammen, um eine stets verfügbare IoT-Konnektivität in ganz Kanada zu ermöglichen

TORONTO, 8. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Rogers, Kanadas größter Mobilfunkanbieter, arbeitet mit rSIM® zusammen, einer patentierten, widerstandsfähigen Dual-Core-SIM, die speziell für IoT-Anwendungen entwickelt wurde. Die rSIM basiert auf GSMA-Standards und bietet eine zuverlässige, stets verfügbare Konnektivität, die auf kritische IoT-Anwendungsfälle zugeschnitten ist. Gemeinsam gehen Rogers und rSIM auf die wachsende Nachfrage nach unterbrechungsfreier, hochverfügbarer Konnektivität in allen Branchen Kanadas ein und sorgen dafür, dass Unternehmen gerade dann verbunden bleiben, wenn es am wichtigsten ist.

Rogers, das im Juli 2024 von umlaut als das zuverlässigste 5G-Netz Kanadas und von Opensignal als das zuverlässigste Mobilfunknetz ausgezeichnet wurde, betreibt das größte 5G-Netz des Landes. Aufbauend auf diesem Erfolg arbeitet Rogers mit rSIM zusammen, um innovative, hoch ausfallsichere Konnektivitätslösungen zu liefern, die speziell auf das IoT zugeschnitten sind. Durch den Einsatz der neutralen, betreiberunabhängigen Technologie von rSIM stellt Rogers sicher, dass IoT-Geräte von einer skalierbaren, zuverlässigen Konnektivität profitieren, die Ausfallzeiten verhindert und einen unterbrechungsfreien Service bietet.

Auf der Grundlage von GSMA-Standards testet rSIM die Datenverbindung direkt von der SIM-Karte aus und schaltet bei Verbindungsabbrüchen selbstständig und nahtlos auf ein Backup-Profil um. rSIM ist geräteunabhängig und integriert diese Ausfallsicherheit direkt in die SIM-Karte selbst, sodass eine ununterbrochene Verbindung gewährleistet ist. Dies macht sie ideal für IoT-Anwendungen, insbesondere in Branchen, in denen ständige Konnektivität unerlässlich ist.

Eine Zusammenarbeit für IoT-Ausfallsicherheit

Da Kanada laut GSMA Intelligence bis 2030 voraussichtlich 20 Millionen IoT-Verbindungen erreichen wird, wird der Bedarf an stabiler und zuverlässiger Konnektivität immer wichtiger. Transforma Insights prognostiziert, dass bis 2030 68 % der IoT-Verbindungen eine permanente Echtzeit-Konnektivität erfordern werden, eine Zahl, die bis 2033 voraussichtlich auf 83 % ansteigen wird. Rogers geht diese Herausforderung in Zusammenarbeit mit rSIM direkt an. Die patentierte Dual-Core-SIM-Technologie von rSIM gewährleistet einen unterbrechungsfreien Service und ermöglicht kanadischen Unternehmen die hochverfügbare Konnektivität, die sie benötigen, um in einer ständig vernetzten Welt erfolgreich zu sein.

„Rogers ist dieser Nachfrage einen Schritt voraus und investiert in innovative Technologien wie rSIM. Diese Zusammenarbeit stärkt nicht nur die Konnektivität für kanadische Unternehmen, sondern ermöglicht es auch globalen Unternehmen, effektiver auf dem wettbewerbsintensiven und sich schnell entwickelnden kanadischen Markt zu agieren", sagte Lloyd Fernandes, Strategic Account Manager, Global IoT, Connected Vehicles & M2M Partnerships bei Rogers Communications.

„Da sich der Bedarf an zuverlässiger Konnektivität auf immer mehr IoT-Bereiche ausdehnt, sind wir hier, um Rogers dabei zu unterstützen, diese schnell wachsende Anforderung zu erfüllen", sagte Cristina Barlow, Head of Strategic Partnerships bei rSIM. „Unser Fokus liegt auf der Bereitstellung zuverlässiger Echtzeitlösungen, die den Anforderungen moderner IoT-Implementierungen gerecht werden."

Informationen zu rSIM ®

rSIM® ist eine patentierte, auf GSMA-Standards basierende Technologie, die für die IoT-Branche entwickelt wurde, um eine stabile, stets verfügbare Konnektivität zu gewährleisten. Durch die autonome Überwachung und Umschaltung von Netzwerken direkt von der SIM-Karte aus vermeidet rSIM Ausfallzeiten und bietet nahtlose Konnektivität für erfolgsentscheidende, lebens- und geschäftskritische Anwendungen.

rSIM wurde von der CSL Group entwickelt, einem führenden Anbieter von Lösungen für kritische Konnektivität, und definiert neu, was es bedeutet, in einer zunehmend digitalen und anspruchsvollen Welt vernetzt zu bleiben. Weitere Informationen finden Sie unter: www.rsim.com.

Informationen zu Rogers

Rogers ist Kanadas führender Anbieter von Telekommunikationsdiensten und bietet innovative Lösungen, die Unternehmen, Gemeinden und IoT-Anwendungen im ganzen Land unterstützen. Mit seinem Fokus auf Netzwerkzuverlässigkeit und kontinuierlicher Verbesserung gewährleistet Rogers nahtlose Konnektivität für Kanadas sich schnell entwickelnde IoT-Landschaft.

Diese Zusammenarbeit spiegelt das gemeinsame Engagement von Rogers und rSIM wider, Innovation, Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit in der IoT-Konnektivität voranzutreiben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2591718/Rogers_rSIM.jpg