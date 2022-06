Rohde & Schwarz ouvre un laboratoire de développement logiciel au Rwanda

Rohde & Schwarz a officiellement ouvert, le 6 juin 2022, son nouveau laboratoire de développement logiciel à Kigali, au Rwanda. Il s'agit-là du premier projet de recherche et développement du groupe technologique sur le continent africain.

MUNICH et KIGALI, Rwanda, 7 juin 2022 /PRNewswire/ -- Rohde & Schwarz développe, produit et commercialise des solutions innovantes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour les utilisateurs professionnels. Le groupe indépendant entretient un réseau de vente et de service très dense dans plus de 70 pays. Outre ses domaines d'activité établis, Rohde & Schwarz investit de manière significative dans les technologies d'avenir telles que la 6G, la technologie quantique, l'internet industriel des objets (IIoT), l'intelligence artificielle et la technologie cloud.

Sur le continent africain, Rohde & Schwarz était jusqu'à présent actif exclusivement par son activité de distribution. Le laboratoire de développement logiciel de Kigali, la capitale rwandaise, n'est pas seulement la première filiale du groupe munichois en Afrique centrale, mais aussi le premier site de recherche et développement dans toute l'Afrique.

Peter Riedel, PDG et COO de Rohde & Schwarz, souligne : « L'Afrique est un énorme marché en croissance, le Rwanda est un pionnier en matière de numérisation ». L'engagement stratégique de Rohde & Schwarz est conçu pour le long terme, la croissance durable et la stabilité. « Avec notre équipe au Rwanda, nous voulons développer des produits pour le marché mondial », ajoute Peter Riedel.

Pour cela, Rohde & Schwarz mise sur une étroite collaboration avec des partenaires locaux et encourage les talents du pays. C'est l'une des raisons pour lesquelles le projet du groupe technologique bénéficie du soutien de personnalités : Outre le président Paul Kagame, les ministres des TIC & Innovation ainsi que de l'éducation, Paula Ingabire et Dr. Valentine Uwamariya, ont ainsi assisté à la cérémonie d'ouverture officielle.

Il est prévu de développer systématiquement le nouvel site sur le modèle de la succursale Rohde & Schwarz à Singapour, qui est devenue en 25 ans une puissante plaque tournante asiatique – dans un avenir proche, des activités concrètes seront menées dans le domaine de la cybersécurité et pour soutenir les étudiants et les ingénieurs locaux. La cérémonie d'ouverture officielle, qui n'a pu avoir lieu que maintenant en raison de la pandémie de covid, souligne une fois de plus le sérieux du projet.

