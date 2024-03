ROHM entwickelt Primär-LDOs für die Automobilindustrie: Nutzung der originalen QuiCur(TM)-Technologie zur Erzielung eines branchenweit führenden Lastverhaltens

– Sicherstellung eines stabilen Ausgangs in Automobilanwendungen mit hoher Eingangsspannung und erheblichen Lastsprüngen –

KYOTO, Japan, 21. März 2024 /PRNewswire/ -- ROHM Co., Ltd. hat primäre LDO-Regler mit 45 V und 500 mA Ausgangsspannung entwickelt: BD9xxM5-C. Diese Geräte eignen sich für die Stromversorgung von elektronischen Komponenten in Kraftfahrzeugen, wie z. B. Steuergeräten, die von Fahrzeugbatterien betrieben werden.

BD9xxM5-C: https://www.rohm.com/products/power-management/linear-regulators/single-output-ldo-regulators?page=1&PS_ProductSeries=BD9xxM5%20series&PS_CommonStandard=AEC-Q100%20(Automotive%20Grade)#parametricSearch

Logo:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202403087752/_prw_PI4fl_KmMw5Jg7.jpg

In den letzten Jahren ist die Zahl der Bordnetzsysteme und -funktionen mit der fortschreitenden Elektrifizierung in der Automobilindustrie weiter gestiegen. Dies erhöht die Nachfrage nach primären LDOs, die die Batteriespannung direkt an MCUs und andere in Steuergeräten verwendete Komponenten weitergeben können. Die von der Blei-Säure-Batterie des Fahrzeugs gelieferte Energie unterliegt jedoch häufig plötzlichen Spannungsschwankungen, für die primäre LDOs ein einwandfreies Netzübergangsverhalten unter diesen Bedingungen zeigen müssen.

Gleichzeitig treten bei Steuergeräten und anderen nachgeschalteten Vorrichtungen während des Betriebs häufig Laststromschwankungen auf, die ebenfalls ein hervorragendes Lastübergangsverhalten erfordern. Ein hochfrequentes Ansprechverhalten ist für eine schnelle Wiederherstellung der Ausgangsspannung unerlässlich. Es war jedoch schwierig, gleichzeitig eine ausreichende Phasenspanne bereitzustellen, die einen stabilen Betrieb gewährleistet. ROHM hat daraufhin eine neuartige Lösung entwickelt, die diese Herausforderungen angeht.

Der BD9xxM5-C ist mit der originalen QuiCur(TM)-Hochgeschwindigkeits-Lastverhaltenstechnologie ausgestattet, die eine hervorragende Reaktionsfähigkeit bei Laststromschwankungen bietet. So kann der LDO beispielsweise die Ausgangsspannung innerhalb von 100 mV der eingestellten Spannung halten, selbst wenn sich die Last innerhalb von 1 Mikrosekunde (Anstiegszeit/Abfallzeit) zwischen 0 und 500 mA ändert. Darüber hinaus trägt der niedrige Stromverbrauch von 9,5 Mikroampere (typ.) zu einem geringeren Stromverbrauch in Automobilanwendungen bei. Diese neuen Produkte werden in vier Gehäusen erhältlich sein, vom kompakten HTSOP-J8 bis hin zu den Typen TO252 und HRP5 mit hoher Wärmeableitfähigkeit. So können die Nutzer für jeden Anwendungsfall das am besten geeignete Gehäuse auswählen.

ROHM wird durch die Entwicklung von Produkten, die auf seinen Stärken im Bereich der analogen und anderen Technologien basieren, die Zuverlässigkeit weiter verbessern und gleichzeitig den Stromverbrauch in Automobilanwendungen senken.

Bild:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202403087752/_prw_PI1fl_0SgNUwq9.jpg

Veröffentlichung: https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2024-03-14_news_ldo&defaultGroupId=false

Leistungsvergleich:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202403087752/_prw_PI2fl_5LSEbl7Q.jpg

Vergleich der Ansprechleistung:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202403087752/_prw_PI3fl_bJ14w0iv.jpg

QuiCur(TM)-Technologie: https://www.rohm.com/news-detail?news-title=rohm-establishes-quicur-that-maximizes-the-response-performance-of-power-supply-ics&defaultGroupId=false

*QuiCur(TM) ist eine Marke oder eingetragene Marke von ROHM Co. Ltd.

Informationen zu ROHM:

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202403087752-O1-7xfro8hX.pdf

Offizielle Website: https://www.rohm.com/