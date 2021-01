Rok 2020 - rekordowe wyniki Stonebranch oraz plany na dalsze sukcesy w 2021

Wyjątkowo duża liczba nowych klientów korporacyjnych, znaczące udoskonalenia produktów oraz ekspansja geograficzna to czynniki napędzające bezprecedensowy wzrost i przychody.

ALPHARETTA, stan Georgia, 27 stycznia 2021 r. /PRNewswire/ -- Stonebranch, czołowy dostawca rozwiązań w zakresie organizacji usług i automatyzacji, ogłosił osiągnięcie rekordowego wzrostu i przychodów w 2020 r. Spowodowane to było pojawieniem się wielu nowych klientów korporacyjnych, znaczącymi aktualizacjami technologicznymi i ekspansją w regionie Azji i Pacyfiku.

W 2020 roku firma Stonebranch pozyskała wyjątkowo dużą liczbę nowych klientów biznesowych, co przyczyniło się do osiągnięcia przez nią najwyższych przychodów od czasu jej założenia w 1999 roku. Ważnym czynnikiem wpływającym na wydajność spółki były również nowatorskie i ulepszone integracje z narzędziami innych firm oraz nieustanny rozwój możliwości organizacyjnych DevOps. Co więcej, w styczniu 2020 roku Stonebranch otworzył nowy regionalny węzeł Azja-Pacyfik w Kuala Lumpur w Malezji, co umożliwiło firmie wykorzystanie dynamicznie rosnącego zapotrzebowania regionu na oprogramowanie do organizacji usług i automatyzacji, które uwzględnia również automatyzację obciążenia roboczego.

„Dla Stonebranch, rok 2020 zapisał się jako wyjątkowo dobry, osiągnęliśmy rekordowe przychody", powiedział prezes zarządu Stonebranch, Giuseppe Damiani. „Uzyskane wyniki zrealizowaliśmy poprzez konsekwentne wzmacnianie naszych relacji z obecnymi klientami, zachowując wskaźnik utrzymania na poziomie ponad 99%. Pozyskaliśmy również rekordową liczbę nowych klientów korporacyjnych. Wysoka efektywność Stonebranch świadczy nie tylko o doświadczeniu i poświęceniu naszego zespołu, ale także o wysokiej jakości platformy do organizacji i automatyzacji usług, Universal Automation Center".

Universal Automation Center (UAC) umożliwia przedsiębiorstwom koordynowanie zautomatyzowanych zadań i obciążeń roboczych w czasie rzeczywistym w coraz bardziej złożonych hybrydowych środowiskach IT, chmurach obliczeniowych i ogromnych potokach danych. Platforma zyskała uznanie czołowych analityków, w tym Gartnera i EMA, ponadto w 2020 roku osiągnęła również status narzędzia „Wysokiej wydajności", przyznany jej przez użytkowników końcowych rynku technologii G2.

Jak dodał Damiani: „Już od ponad 20 lat Stonebranch jest zaufanym dostawcą rozwiązań automatyzacji IT dla szerokiego wachlarza branż. W miarę jak poszczególne przedsiębiorstwa rozwijają swoje produkty i usługi cyfrowe, zespoły I&O na nowo analizują dotychczasowe hermetyczne, oportunistyczne podejście do automatyzacji. Pracownicy Stonebranch ściśle współpracują z naszymi klientami, wspomagając ich w udoskonaleniu wymagających tego, obszarów automatyki i osiągnięciu celów w zakresie transformacji cyfrowej".

Z roku na rok, Stonebranch dokonuje znaczących usprawnień w Universal Automation Center. Mają one za zadanie pomóc przedsiębiorstwom zniwelować lukę między środowiskiem lokalowym a środowiskiem chmury, co pozwala im na zwiększenie elastyczności skoncentrowanej na kliencie w ramach inicjatyw dotyczących chmury, dużych ilości danych i DevOps.

Rozszerzenia platformy Universal Automation Center obejmują nowe, a także zaktualizowane integracje z narzędziami innych producentów, które wspomagają porządkowanie hybrydowych środowisk IT, w tym również integrację z dostawcami usług w chmurze, rozwiązania do zarządzania usługami IT, produkty używane w ramach dużego potoku danych, szeroko stosowane systemy współpracy na stanowiskach pracy oraz kontenery i rozwiązania służące do automatyzacji pracy z kontenerami.

Dodatkowo Stonebranch koncentruje się na łączeniu programistów z zespołami IT Ops, co stanowi wsparcie dla rosnącego zapotrzebowania ze strony przedsiębiorstw, które przyjęły metodologię DevOps. Udoskonalenia UAC obejmują infrastrukturę-jako-kod, zadania-jako-kod i organizację narzędzi automatyzacji, wykorzystywanych w łańcuchu narzędzi DevOps.

„Przewidujemy, że rok 2021 będzie kolejnym owocnym rokiem dla Stonebranch. Na czele naszych zamierzeń znajduje się planowana wielka premiera - wersja 7.0 Universal Automation Center. Rozwiązanie UAC 7, opracowane wspólnie z naszymi klientami, ma na celu umożliwienie klientom korporacyjnym osiągnięcie zupełnie nowego poziomu organizacji i automatyzacji usług", podsumował Damiani.

Kilka zdań o Stonebranch

Firma Stonebranch tworzy rozwiązania w zakresie organizacji i automatyzacji IT, które przekształcają biznesowe środowiska informatyczne z podstawowej automatyzacji zadań w zaawansowaną inżynierię usług dla przedsiębiorstw, funkcjonującą w czasie rzeczywistym. Niezależnie od stopnia automatyzacji, platforma Stonebranch jest rozwiązaniem przejrzystym, nowoczesnym i bezpiecznym. Korzystając z Universal Automation Platform opracowanej przez firmę Stonebranch, przedsiębiorstwa mogą bezproblemowo zarządzać obciążeniami i danymi w różnych ekosystemach i obszarach technologicznych. Główna siedziba spółki mieści się w Atlancie, w stanie Georgia, zaś punkty kontaktowe i wsparcie znajdują się w obu Amerykach, Europie i Azji. Przedsiębiorstwo obsługuje jedne z największych na świecie instytucji finansowych, produkcyjnych, sektora opieki zdrowotnej, turystyki, transportu, energii i technologii.

