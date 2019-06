Rokk3r Inc. nombra a Gonzalo Núñez como Country Manager de México, refuerza su presencia en el país

MIAMI, 18 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Rokk3r (OTC: ROKK), una empresa global consultora en innovación y co-constructora de compañías exponenciales con sede en Miami, Florida, ha nombrado a Gonzalo Núñez como Country Manager de México, reforzando la presencia de Rokk3r en el país. En esta nueva función, el Sr. Nuñez dirigirá las actividades de desarrollo empresarial y las operaciones de Rokk3r en México, con un enfoque en impulsar la transformación tecnológica de empresas construyendo compañías exponenciales lideradas por emprendedores y corporaciones mexicanas.

El Sr. Nuñez ha sido responsable de la estrategia de TI, la arquitectura de negocio y los riesgos y la regulación como socio en tres de las principales empresas de consultoría de negocios y tecnología en México: Accenture, PricewaterhouseCoopers y Ernst & Young. Cuenta con más de 35 años de experiencia internacional en diversas industrias, principalmente ejecutando proyectos de transformación, como cambios en los modelos operativos; definición y implementación de la arquitectura empresarial; redefinición del gobierno corporativo; y alineación del liderazgo con la visión y la estrategia de empresas.

Más recientemente, el Sr. Nuñez se desempeñó como especialista en transformación empresarial impulsada por la innovación. En esta capacidad, su conocimiento y experiencia fueron fundamentales en el desarrollo de la visión estratégica del cliente, aprovechando la tecnología y la innovación para modificar o generar nuevos modelos de negocios para aumentar el crecimiento, aumentar la eficiencia y mejorar la gestión de riesgos.

Nabyl Charania, CEO de Rokk3r, dijo: "Nos complace dar la bienvenida a Gonzalo como Country Manager de México. Su experiencia en la transformación de negocios innovadores, con enfoque en México y las Américas, es un complemento natural de nuestras actividades comerciales y refleja nuestras inversiones continuas en las oportunidades en la región. Contamos con el apoyo y la colaboración de Gonzalo a medida que continuamos creciendo en nuestro negocio".

Gonzalo Núñez dijo: "Estoy muy emocionado de unirme a Rokk3r y contribuir a iniciativas que generan nuevas propuestas de valor en México. Creo que este mercado está lleno de oportunidades para crear compañías globales que resuelvan las necesidades específicas de los países emergentes y espero trabajar con emprendedores, corporaciones y fondos mexicanos unidos al equipo de Rokk3ren la construcción de empresas exponenciales".

Sobre Rokk3r Inc.

Rokk3r es un constructor de compañías con sede en Miami, Florida, que permite a emprendedores y empresas establecidas lanzar exitosamente negocios exponenciales, impulsados por la tecnología. Al aprovechar la red global de ingenieros, diseñadores y educadores de Rokk3r, compañías innovadoras como Hyp3r, AdMobilize y Emerge han sido #PoweredByRokk3r. Para saber cómo Rokk3r transforma los negocios de lo tradicional a exponencial, visite rokk3r.com y siga a Rokk3r en Twitter, LinkedIn, Instagram y Facebook.

Contacto: Debora Lima | debora@TheTagExperience.com

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones e información en el sentido de las leyes de valores aplicables, incluidas declaraciones sobre los planes, intenciones, creencias y expectativas actuales de Rokk3r con respecto a las actividades comerciales futuras. Las declaraciones a futuro se identifican a menudo con las palabras "puede", "podría", "podría", "debería", "se hará", "pretende", "plan", "anticipar", "creer", "estimar" "esperar" o expresiones similares, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras de identificación. Las declaraciones a futuro pueden incluir información sobre el crecimiento de los ingresos, cambios en las subsidiarias, asuntos de cartera de inversiones, la capacidad de Rokk3r para lograr con éxito sus objetivos comerciales, planes para la expansión de Rokk3r, expectativas de otros factores económicos, comerciales y / o competitivos, y expectativas para el futuro desempeño financiero. Es posible que no logremos realmente los planes, las intenciones o las expectativas reveladas en nuestras declaraciones a futuro y usted no debe depositar una confianza indebida en nuestras declaraciones a futuro. Los resultados o eventos reales podrían diferir materialmente de los planes, intenciones y expectativas reveladas en las declaraciones prospectivas que hacemos. Las declaraciones a futuro son aplicables solo a partir de la fecha en que se realizan, y no asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna declaración a futuro. Todas las declaraciones prospectivas de este documento se basan en nuestras expectativas, pronósticos, estimaciones y suposiciones actuales, e involucran riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados o eventos difieran materialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Al evaluar estas declaraciones, debe considerar específicamente varios factores, incertidumbres y riesgos que podrían afectar nuestros resultados futuros u operaciones. Estos factores, incertidumbres y riesgos pueden hacer que nuestros resultados reales difieran materialmente de cualquier declaración prospectiva establecida en los informes que presentamos o entregamos a la SEC. Debe considerar cuidadosamente estos riesgos e incertidumbres descritos y otra información contenida en los informes que presentamos o proporcionamos a la SEC antes de tomar una decisión de inversión con respecto a nuestros valores. Todas las declaraciones prospectivas atribuibles a nosotros o personas que actúan en nuestro nombre están expresamente calificadas en su totalidad por esta declaración de advertencia.

Contacto (relaciones con inversionistas):

Vivian Cervantes

PCG Advisory Inc.

646-863-6274

vivian@pcgadvisory.com

FUENTE Rokk3r

SOURCE Rokk3r