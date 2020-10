Rokt clôture un cycle d'investissement de 80 millions de dollars US dans le cadre de la série D alors que la COVID-19 stimule une demande importante dans le commerce électronique

Le cycle de financement a été mené par le plus grand actionnaire institutionnel de Rokt, TDM Growth Partners , et soutenu par d'autres investisseurs existants, y compris Square Peg . Rien que cette année, la valeur de Rokt a augmenté de 42 % pour atteindre plus de 450 millions de dollars.

Si la pandémie de COVID-19 a ébranlé les fondations des entreprises et des start-ups, elle a également créé une forte demande du marché pour le commerce électronique et, par conséquent, pour Rokt. Le nombre limité d'achats en personne et l'évolution rapide des habitudes de consommation ont conduit les entreprises de toutes catégories à accélérer leur transformation numérique, et le commerce électronique a pris pied dans la vie quotidienne.

« L'industrie étant confrontée aux défis liés à la COVID, les marques ont besoin de sources de revenus et de canaux d'acquisition alternatifs », a déclaré le PDG, Bruce Buchanan. « Rokt continue de se concentrer sur l'apport de valeur aux centaines d'entreprises de commerce électronique qui dépendent de notre technologie pour obtenir des résultats de haut niveau et des résultats nets, et continuera à stimuler l'innovation et à fournir des résultats dont le marché a désespérément besoin », a poursuivi M. Buchanan. « Nous sommes ravis de l'investissement et des conseils stratégiques de nos actionnaires et nous nous réjouissons de continuer à remplir notre mission. »

« Malgré la pandémie de COVID-19 et l'incertitude qui en résulte, nous avons toujours une grande conviction dans les entreprises technologiques leaders du marché. Rokt est certainement l'une de ces entreprises. Nous sommes ravis d'augmenter notre investissement dans Rokt et de poursuivre notre partenariat avec Bruce et l'entreprise », a déclaré Tom Cowan, partenaire de TDM.

Le financement supplémentaire établit une base solide pour la croissance rapide et continue de Rokt. Rokt a clôturé son cycle d'investissement de 48 millions de dollars US de série C il y a moins d'un an. Récemment, ils ont investi dans le renforcement de leur équipe de direction, en engageant un vice-président du marketing , un nouveau directeur de la technologie , et trois autres nominations de cadres au cours des quatre derniers mois. Leur technologie de classe mondiale a également été reconnue par les prix MarTech Breakthrough comme la Meilleure utilisation de l'IA dans MarTech .

Pour plus d'informations sur les entreprises, consultez les sites Rokt , TDM Growth Partners , et Square Peg .

À PROPOS DE ROKT

Rokt est le leader mondial de la technologie du commerce électronique, à l'origine de Transaction Moment™ des meilleures entreprises de sa catégorie, dont Expedia, Live Nation, Groupon, Staples, Lands' End, Fanatics, GoDaddy, Vistaprint et HelloFresh. La mission de Rokt : rendre le commerce électronique plus intelligent, plus rapide et meilleur.

Grâce à sa technologie exclusive, Rokt permet à ses clients du commerce électronique d'accroître l'engagement de la marque et de débloquer de nouveaux revenus dans Transaction Moment™, ce qui leur permet de garder une longueur d'avance sur leurs concurrents tout en offrant une expérience supérieure et individualisée à chaque client.

Fondée à Sydney, la société est aujourd'hui présente aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, en Norvège, en Finlande, en Espagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et au Japon. Pour en savoir plus, consultez le site rokt.com .

À PROPOS DE TDM. GROWTH PARTNERS

TDM Growth Partners est une société d'investissement mondiale qui possède des bureaux à Sydney et à New York.

TDM investit dans des entreprises à croissance rapide dirigées par des équipes de gestion passionnées. Notre mandat unique et flexible nous permet d'investir dans des entreprises publiques et privées dans le monde entier.

TDM opère sur le long terme et s'engage à aider à la création d'entreprises dont nous sommes fiers. Nous avons une approche très ciblée de l'investissement, avec un portefeuille ne dépassant pas 15 investissements au niveau mondial. TDM a la capacité de déployer des capitaux allant jusqu'à 150 millions de dollars par investissement. https://www.tdmgrowthpartners.com/

À PROPOS DE SQUARE PEG

Square Peg est une société de capital-risque qui a pour mission de donner des moyens d'action à des fondateurs exceptionnels. Elle investit dans des entreprises technologiques en Australie, en Israël et en Asie du Sud-Est, en se concentrant sur les séries A et B. Square Peg investit à partir de son fonds de 235 millions de dollars US pour 2018 et gère 1 milliard de dollars US d'engagements en capital.

www.spc.vc

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1317767/Rokt_Logo_RGB_Black.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1317768/Rokt_team.jpg

