Rolwind er i forkant av fornybar energi med 5GW administrert på nesten 300 prosjekter

For Rolwind ligger nøkkelen til å låse opp karboniseringsmål i å inkorporere flere kilder til fornybar energi: vind, solceller, grønt hydrogen, lagring og lading poeng for elektriske kjøretøyer. Det er et av få selskaper i Spania som er involvert gjennom implementeringsprosessen: eiendom, forvaltning, behandling, legalisering og prosjektering. Rolwind er i forkant av energien for fremtiden, grønt hydrogen, med eksisterende prosjekter på opptil 150 MW og er spesielt opptatt av å fremme denne energien som et rent drivstoff for alle kjøretøyer.

Dens erfaring og kunnskap har gjort det mulig for Rolwind å signere viktige avtaler med store selskaper i sektoren; for eksempel Alset Global, som utviklingen av forskjellige grønne hydrogenprosjekter vil bli gjennomført, både utenfor nettet og i de viktigste nasjonale industrielle klyngene; eller med Matrix Renewables, for å utvikle 1,5 GW kraft med en felles salgsavtale, som inkluderer lagring og hybridisering med vindkraft.

Rolwind utarbeider en portefølje av svar på oppfordringen om 2 GW ny kapasitet i Spania; implementering av en ambisiøs industriplan i tråd med de nye kravene til oppdrag, miljøhensyn, direkte økonomisk innvirkning på befolkningen i kommunene for å installere prosjektene, opplæringstilskudd, etc. Den har for tiden avtaler som dekker mer enn 9,000 hektar for fremtidig fornybar prosjektutvikling, med ytterligere 3,000 hektar under forhandling.

Til slutt, som et etablert selskap innen den grønne energisektoren, utvider Rolwind virksomheten som en "grønn utvikler", og utnytter sin verdifulle kunnskap om bygging av bærekraftige og miljøvennlige bygninger.

