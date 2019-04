Romi: Entrada de pedidos Máquinas Romi cresce 47,3% em relação ao 1T18

SANTA BÁRBARA D'OESTE, Brasil, 24 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Indústrias Romi S.A., empresa líder brasileira na fabricação de máquinas-ferramenta, máquinas para plásticos e fundidos e usinados, registrou um crescimento de 47,3% na entrada de pedidos em sua Unidade de negócio Máquinas Romi, quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

A carteira de pedidos, ao final do 1T19, apresentou crescimento de 29,3% em comparação com a carteira ao final do 1T18, com destaque para as Unidades Máquinas Romi e Máquinas Burkhardt+Weber.

A Unidade de Negócio Máquinas Romi, no 1T19, apresentou crescimento de 11,3% na receita operacional líquida em relação ao 1T18 e 4,8 p.p. na margem bruta, devido ao maior volume nas operações e à redução de custos e despesas executadas nos últimos anos.

"O ano de 2019 iniciou com a continuidade da gradual recuperação econômica, demonstrando melhora no otimismo e evolução no volume de pedidos, principalmente nos segmentos de máquinas. Entretanto, teremos muitos desafios em 2019, pois estamos notando uma volatilidade grande no mês a mês. Estrategicamente, definimos como prioridade o lançamento de novas gerações de produtos, e as primeiras linhas já estão fazendo muito sucesso. Isso nos dá confiança de que estamos muito bem preparados para a atender a demanda doméstica e a exportação" menciona Luiz Cassiano Rosolen, diretor-presidente da Romi.

