Romi: Margem bruta atinge 26,2% no 1T18

A receita operacional líquida auferida no 1T18 foi de R$132,6 milhões, 9,6% inferior à registrada no 1T17. A receita operacional líquida de Máquinas Romi atingiu R$ 61,9 milhões no 1T18, apresentando um leve crescimento de 4,4% em relação ao mesmo período de 2017, demonstrando que a recuperação econômica deverá ser gradual, mas que há sinais concretos de uma retomada. O faturamento da subsidiária alemã B+W apresentou no 1T18 volume similar ao observado no 1T17 e tem refletido a solidez da entrada e carteira de pedidos. Por fim, a unidade Fundidos e Usinados, que embora tenha alcançado, no 1T18, receita operacional líquida 27,4% inferior ao 1T17, apresentou uma expansão de 4,3 pontos percentuais em sua margem EBIT no mesmo período de comparação.

A margem bruta de 26,2% obtida no 1T18 apresentou incremento de 1,5 ponto percentual em relação ao 1T17, mesmo diante de uma receita cerca de 10% inferior ao alcançado no 1T18. Já a margem operacional (EBIT), quando comparada ao 1T17, apresentou queda de 1,8 ponto percentual, em virtude de um volume de receitas.

"O ano de 2018 demonstrou em seu início, uma atividade econômica com alta volatilidade, porém, pode-se notar uma aceleração na quantidade de oportunidades e negócios gerados principalmente no mês de março. As melhoras em alguns dados macroeconômicos, já fazem com que o ambiente de negócios se torne mais favorável e reflita no volume de novos pedidos, o que pode ser notado de maneira mais significativa no volume de entrada de pedidos da Unidade de Fundidos e Usinados, principalmente no segmento automotivo comercial", menciona Luiz Cassiano Rosolen, Diretor-Presidente da Romi.

