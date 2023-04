ROMI S.A. apresenta crescimento de 13,3% no EBITDA ajustado do 1T23vs1T22

Companhia registra EBITDA ajustado de R$45,4 milhões no 1T23

SANTA BÁRBARA D'OESTE, Brasil, 18 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A ROMI S.A., empresa líder brasileira na fabricação de máquinas-ferramenta, máquinas para plásticos e fundidos e usinados, registrou crescimento de 3,1 p.p. na margem bruta em relação ao mesmo período de 2022, com destaque para as Unidades de Negócio Máquinas ROMI e Máquinas B+W. O lucro operacional também apresentou crescimento de 1,9 p.p.;

A margem bruta e operacional da Unidade de Máquinas ROMI no 1T23 apresentaram crescimento de 6,5 p.p. e 6,4p.p. em relação ao mesmo período de 2022, com o crescimento do mercado doméstico e do negócio de locação de máquinas;

A Unidade de Máquinas B+W, no 1T23 apresentou evolução importante nas margens operacionais, reflexo dos ganhos de eficiência operacional e do aumento das receitas com prestação de serviços e peças de reposição;

Na Unidade de Máquinas ROMI, a entrada de pedidos no 1T23, apresentou crescimento de 3,6% em relação ao 1T22, com destaque para o mercado doméstico e para o negócio de locação de máquinas.

"Iniciamos o ano de 2023 com um ambiente incerto para a realização de investimentos, tanto no mercado doméstico quanto principalmente no mercado externo. Entretanto, podemos notar que, no mercado doméstico, o índice de confiança do empresário apresenta uma leve tendência de recuperação. Essa melhora já se refletiu na entrada da Unidade de Máquinas ROMI, que nesse trimestre manteve os níveis de 2022." - menciona Luiz Cassiano R. Rosolen, Diretor-Presidente da ROMI.

