ROMI S.A. apresenta crescimento de 46,6% no EBITDA ajustado do 4T22 vs 4T21

Companhia registra EBITDA ajustado de R$124,8 milhões no 4T22

SANTA BÁRBARA D'OESTE, Brasil, 31 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A ROMI S.A., empresa líder brasileira na fabricação de máquinas-ferramenta, máquinas para plásticos e fundidos e usinados, registrou no 4T22 receita operacional líquida consolidada de R$536,2 milhões, crescimento de 21,1% em relação ao 4T21, reflexo da significativa entrada de pedidos observada nos últimos trimestres de máquinas Romi e Fundidos e Usinados;

Na Unidade de Máquinas Romi, a receita operacional líquida, no 4T22, apresentou crescimento de 30,6% em relação ao 4T21, que aliada ao controle efetivo das despesas operacionais, resultou em um crescimento de 42,7% no lucro operacional ajustado, nesse mesmo período de comparação;

A Unidade de Fundidos e Usinados, no 4T22, alcançou um crescimento de 40,3% na receita operacional líquida em relação ao 4T21, com a continuidade nas entregas das peças de grande porte e com a retomada dos demais segmentos. A margem operacional apresentou crescimento de 14,7 p.p., reflexo do maior volume de produção e da evolução na eficiência operacional;

A carteira de pedidos no 4T22 na Unidade Burkhardt+Weber atingiu R$191,7 milhões, crescimento de 78,2% em relação ao 4T21. Em euros, atingiu €34,4 milhões, crescimento de 82,0% em relação ao mesmo período de comparação, demonstrando a recuperação das operações e das perspectivas futuras;

A Romi lançou durante de terceiro trimestre de 2022, o Portal ESG, alinhada às melhores práticas do mercado ("vide seção ESG na ROMI"). O contínuo trabalho de evolução nas práticas ESG resultou em uma evolução importante da nota da Companhia no Instituto Ethos, que passou de 5,4 para 7,5 no final de 2022. Acesse: https://www.romi.com/esg/.

"Grande parte do ano de 2022 continuou indicando um ambiente favorável para a realização de investimentos, conforme podemos notar nos índices de confiança do empresário e na utilização da capacidade instalada. Essa recuperação no volume de negócios pode ser notada em todas as unidades, tanto nos negócios para o mercado doméstico, quanto nas exportações e mais recentemente na Unidade de Negócio Burkhardt+Weber. A Companhia, tendo canais consolidados no mercado externo, assim como novas soluções, tais como a locação de máquinas e o suporte financeiro aos seus clientes na aquisição de equipamentos, tem fortalecido esses negócios com o objetivo de continuar dando suporte aos seus clientes com excelência, além de atingir volumes relevantes de vendas e, consequentemente, de operação." - menciona Luiz Cassiano R. Rosolen, Diretor-Presidente da Romi.

