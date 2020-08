Rômulo Maiorana reformará e administrará o Mercado de São Brás por 30 anos

BELÉM DO PARÁ, Brasil, 20 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- O contrato firmado entre o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho e a Roma Incorporadora e Administradora de Imóveis LTDA, empresa do jornalista Rômulo Maiorana Jr, para reforma e revitalização do imponente Mercado de São Brás dá a concessão e administração por 30 anos à empresa.

A administração do Mercado pelo Grupo Roma se dará por meio de Concessão de Direito de Uso do Bem Público, mediante a condição de que a empresa realize obras de reforma, restauro e requalificação do Complexo Municipal do Mercado de São Brás, com o objetivo de transformar o espaço em um novo pólo turístico e econômico para a cidade, destacando a grandeza, beleza, importância histórica e renovando o posicionamento estratégico do imobiliário na capital paraense, e ainda, acolhendo e integrando todos os permissionários no espaço que já ocupam.

Para Zenaldo Coutinho, a cidade de Belém ganhará muito com a obra que será feita no complexo, inclusive, os trabalhadores. "A aprovação do projeto envolve metas, objetivos, e requisitos, que precisam ser cumpridos pelo investidor, que incluem os permissionários, que era uma das exigências do edital, - garantir que os permissionários sejam acolhidos pela empresa escolhida" explicou o prefeito de Belém.

O investimento na revitalização do complexo será de R$ 46 milhões, com a previsão de que o mercado integre áreas de culinária, frutas, sorveteria, padaria, além de inclusão dos artesãos e outros trabalhadores que já atuam no local. O projeto prevê obras de reforma, restauro e requalificação do local, mantendo todos os permissionários, que atuam no complexo, atualmente. A previsão é que a obra comece em outubro deste ano e seja concluída em 18 meses.

Sobre a proposta apresentada e a concessão

A Roma foi a única empresa qualificada e habilitada pelos membros da CPL - Comissão Permanente de Licitações - da prefeitura e pela Comissão Técnica de Avaliação, após análise da documentação e da proposta, para ter a concessão do Mercado por 30 anos. A concessão foi repassada pelo prefeito Zenaldo Coutinho e pelo presidente da Companhia de Desenvolvimento de Belém (Codem) Danilo Soares, ao empresário Rômulo Maiorana Jr., que preside o Grupo Roma e Giovanni Maiorana, gestor do Grupo.

O prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, comemorou o fato de ter uma empresa local a frente da reforma do Mercado de São Brás, e enalteceu o certame de disputa para um novo conceito do mercado, investimentos necessários para a restauração do patrimônio histórico belíssimo que é o imóvel promovendo uma nova dinâmica econômica e esse projeto foi apresentado para a sociedade e para os empresários, onde ganhou um projeto belíssimo do arquiteto Aurélio Meira que requalifica o Mercado de São Brás e o Grupo Roma como investidor para restaurar o patrimônio. O melhor é que o projeto tem o condão de fazer a restauração do patrimônio público e também o condão econômico de fomentar uma nova dinâmica de atividade dos negócios dentro do mercado, além do desenvolvimento social com a participação dos permissionários que são os atuais trabalhadores, ou seja, será uma grande obra de engenharia social e econômica.

Roma Incorporadora e Administradora de Imóveis LTDA

Travessa Alferes Costa, 2936 - Marco, Belém - PA, 66087-660

Telefone: (91) 3199-3651

http://www.construtoraroma.com.br

FONTE Romulo Maiorana Junior

http://www.construtoraroma.com.br



